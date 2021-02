Det er rigtig koldt i Danmark de her dage, hvilket næppe er gået nogens næse forbi. Men trods lang tid med minusgrader og dage, hvor sneen er drysset ned over Danmark, så er det ikke alle steder, at sneen bliver liggende. Men det er der en god forklaring på, som vi nok skal komme ind på.

Men vi starter dér, hvor sneen har lagt sig.

Vi er ved hjælp af B.T.s læsere nemlig blevet peget i retning af nogle af landets gode kælkebakker, hvor man lige nu kan suse ned.

Så i dag går turen til Jylland – nærmere bestemt Skærbæk uden for Fredericia, hvor Jeppe Pelle på otte år vil anmelde Kælkebakken, som den 70 meter lange bakke hedder.

»Jeg synes, det er sjovt at kælke! Man får god energi, og det er godt, at man får lov til at kælke, hver gang der er sne på jorden,« fortæller vores lille kælkeekspert, som har en meget kort og kontant anmeldelse af bakken:

»Den er god! Jeg kan godt lide, når man lige suser ned!« fortæller han, mens han vil anbefale andre at tage en tur på bakken.

Og det kan godt blive aktuelt. For som lovet kommer her en forklaring på, hvorfor det ikke er alle børn, der er ligeså heldige som Jeppe Pelle, som kan gå fra sin skole og lige over til en kælkebakke med sne på.

Ifølge Mikael Scharling, der er klimatolog hos DMI, er det meste af landet snedækket:

»Men i varierende grad. Vores sneobservatører har meldt mellem nul og ti centimeter sne ind, mest i de sydlige egne,« siger han.

I gennemsnit var der tirsdag en snedybde på 3,7 cm i Danmark.

Nul centimeter sne lyder ikke af meget, men der er også en del vejrmæssige forhold, der skal gå op i højere enhed, før sneen bliver liggende, forklarer Mikael Scharling:

»Der skal selvfølgeligt falde et rimeligt lag sne, og så skal temperaturen helst holde sig under nul grader, så den ikke bare smelter væk. Men faktisk forsvinder der også sne, selvom det er frostvejr.«

»Sne kan nemlig, uden at smelte, fordampe direkte til atmosfæren, for eksempel når solen skinner. Det kaldes sublimation. Er der kraftig vind, kan sneen – specielt den lette frostsne – blive blæst væk og samle sig i driver. Alt det oplever i Danmark i øjeblikket.«

Om få dage går mange af landets folkeskoleelever på vinterferie. På spørgsmålet, om der kan kælkes, svarer DMI:

»Kulden ser jo ud til at fortsætte mange dage frem, så den er hjemme. Men hvor og hvor meget sne der falder, er mere tvivlsomt. Det bliver ikke alle steder, at man kommer til at kælke,« siger Mikael Scharling.

Så hvis man gerne vil finde en kælkebakke i vinterferien, så skal turen nok gå til det sydlige Danmark.

Man kan få lidt inspiration til sin kælkestil øverst i artiklen, hvor Jeppe Pelle tester Kælkebakken i Skærbæk, Fredericia.

Torsdag tager B.T. til Fyn, hvor det også er muligt at finde kælken frem. Kan du ikke vente, så er har Naturstyrelsen lavet et kort, hvor du kan finde en kælkebakke nær dig.