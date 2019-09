Omkring klokken 16.00 onsdag eftermiddag blev en otteårig dreng tilbudt slik af en mand i en kassevogn.

Det skete, da drengen var på vej hjem fra sin skole, Rasmus Rask Skolen, der ligger i Bellinge i den sydvestlige del af Odense.

Manden tilbød drengen noget slik, men han valgte ikke at tage i mod det. I stedet løb drengen hjem.

Det fortæller Lasse Bach Sørensen, der er skoleleder på Rasmus Rask Skolen til TV2/Fyn.

Efter episoden i Bellinge i Odense har andre børn rundt omkring i byen advaret hinanden mod manden, der tilfød drengen slik. Foto: Henning Bagger Vis mere Efter episoden i Bellinge i Odense har andre børn rundt omkring i byen advaret hinanden mod manden, der tilfød drengen slik. Foto: Henning Bagger

Han tilføjer, at en besked omkring episoden blev sendt ud på skolens intra, mens man samlede personalet til en orientering torsdag morgen.

Skolelederen mener, at det nu gælder om at få en god og tryg snak med børnene, hvor de kan få lov til at stille de spørgsmål, som de skulle have omkring episoden.

Lasse Bach Sørensen siger videre til TV2/Fyn, at man fremover vil opfordre børnene til at gå hjem fra skole sammen, så man ikke går alene.

Ifølge TV2/Fyn blev Fyns Politi hurtigt informeret omkring episoden.

Fyns Politi er opmærksomme på episoden. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Fyns Politi er opmærksomme på episoden. Foto: Bax Lindhardt

Vagtchefen ved Fyns Politi fortæller til B.T., at sagen er videregivet til efterforskningsafdelingen, og at der ingen nye oplysninger er på nuværende tidspunkt.

Episoden onsdag eftermiddag har fået elever andre steder i Odense til at advare hinanden.

Ifølge TV2/Fyn sker det på det sociale medie Snapchat, hvor eleverne skriver, at man skal passe på en mand i en sort varevogn.

De beskriver samtidig manden som værende iført sort tøj og sorte handsker.