Undersøgelse viser, at danskerne sværger til kød på tallerknen, men gerne kombineret med grøntsager.

Selv om salget af kød falder, så vil de fleste danskere nødigt helt undvære kød på tallerkenen.

Det viser en undersøgelse, som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har foretaget.

500 personer er blevet spurgt om deres præferencer i forhold til et aftensmåltid bestående af forskellige typer pastaretter. Nogle med kød, nogle med grønt og nogle med begge dele.

Otte ud af ti danskere svarer, at de ikke vil undvære kødet på tallerkenen.

- Der er en lille del, der foretrækker rent vegetarisk, og en lille del, som foretrækker rent kød.

- Men langt den største del - otte ud af ti - vil gerne have både kød og grønt, siger lektor Tove Christensen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

- Det er interessant, for det viser, at der ikke er ret mange, der helt vil undvære kød.

- Men der er rigtig mange, som gerne vil skære ned på deres kødforbrug.

- Så hvis man skal fange den store midtergruppe, er det bedre at liste lidt mere grønt ind i kødretterne end at prøve på at argumentere for, at man skal gå den rene vegetarvej, siger Tove Christensen.

Derfor kan der ifølge forskeren være god fornuftig i at putte flere gulerødder i frikadellerne eller en ekstra tomat i pastasalaten.

Dagbladet Børsen skrev for nylig, at danskerne har skåret ned på kødforbruget.

Forbruget af fersk kød er ifølge en analyse fra dagligvarekæden Coop faldet med fem procent fra 2015 til 2018 opgjort i kroner per kunde.

Samtidig er salget af vegi-varer - altså plantefars, linsebøf og lignende fødevarer, der ikke indeholder kød - tredoblet fra 2012 til 2019.

Antallet af danskere, der betragter sig selv som såkaldte flexitarer eller deltidsvegetarer, er nu 23 procent - altså næsten hver fjerde.

/ritzau/