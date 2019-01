Otte teenagere i en niende klasse på Sofiendalskolen i Haslev på Sydsjælland er blevet smittet med den farlige sygdom lungeturberkulose.

Det er en sygdom, som mange tidligere døde af.

Det skriver Sjællandske Medier, som har talt med skolens leder, Mette Løvbjerg.

»Tilbage i efteråret blev det konstateret, at én elev i en af vores niende klasser havde fået smitsom lungetuberkulose. Det orienterede vi forældrene til alle Midtskolens elever om, og vi har lige siden samarbejdet med medicinsk ambulatorium på Roskilde Sygehus,« siger hun til avisen.

Tuberkulose kan være en farlig sygdom, og den smittede elev har derfor ikke været i skole, siden sygdommen blev opdaget.

Skolelederen opfordrer til, at alle elever i klassen og parralklassen bliver testet for sygdommen.

Ifølge Lungeforeningen er tuberkulose ikke en særlig smitsom sygdom, men den spreder sig fra person til person, når den smittede nyser eller hoster.

For at blive smittet kræver det, at man er tæt sammen. Smitte kræver, at man er tæt på hinanden i en længere periode, som man typisk er i en familie eller en skoleklasse. Skolelederen har ikke kendskab til, at flere end de otte er blevet smittede.