Der kan være tale om rester fra virusinfektion, når personer bliver testet positive igen, siger virusprofessor.

Når tidligere coronapositive personer kan blive testet positive igen, flere uger efter at de første gang blev konstateret smittet, så kan det skyldes, at lige netop coronavirus er længere om at forlade kroppen.

Det siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

I programmet P1 Morgen lød det tirsdag, at otte personer på Færøerne er blevet testet positive for coronavirus igen efter at have været symptomfri.

Forklaringen er ikke, at de er blevet smittet igen. Derimod lyder forklaringen, at det er den samme virus, som fortsat er i kroppen.

Det medgiver Allan Randrup Thomsen, er en mulighed.

Han fortæller, at coronavirus ser ud til at blive længere i kroppen end almindelige luftvejsinfektioner.

- Den hastighed, hvorved virusset aftager, er relativt langsom.

- Det, der formodentlig er tale om, er, at der er rester fra den oprindelige infektion tilbage i luftvejene, siger virusprofessoren.

Ifølge Allan Randrup Thomsen vil en normal luftvejsinfektion være ude af kroppen igen efter maks. 14 dage.

Denne luftvejsinfektion - coronavirus - arter sig derimod anderledes. Hvorfor ved forskerne dog ikke endnu, siger han.

- Alt tyder på, at det bare er en langtrukken infektion.

- Det passer også meget godt med, at en hel del patienter går og siger, at de har en grad af symptomer i længere tid end ved en typisk luftvejsinfektion, siger Allan Randrup Thomsen.

Færøerne er ikke det eneste sted, hvor der er set tilfælde af, at personer er blevet testet positive igen efter endt sygdomsforløb.

I Sydkorea havde myndighederne i sidste uge registreret dette blandt 179 personer.

Ifølge Allan Randrup Thomsen er det afgørende, om de virusrester, der kan findes, er levende. Hvis de er det, kan personerne nemlig fortsat smitte, siger han.

- Hvis det er levende virus, der er tilbage i kroppen, og hvis det er en vis mængde, kunne de her personer potentielt smitte.

Han tilføjer dog, at studier fra Sydkorea viser, at der umiddelbart ikke er tegn på, at personerne er smitsomme.

- Hvis der er noget infektiøst materiale, er det formodentlig i så små mængder, at personerne ikke smitter, siger han.

I alt er 187 personer konstateret smittet med coronavirus på Færøerne.

