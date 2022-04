Efter en lang pause er det nu igen virkelighed, at bilister på den svenske E65-vej bliver angrebet med flyvende sten.

Bare i april har politiet modtaget otte anmeldelser, og en af dem er svenske Ingrid Persson.

Til lokalmediet Ystads Allehanda har hun fortalt om den ubehagelige situation, der fandt sted, da hun for et par uger siden var på vej fra Ystad mod Malmø.

Klokken var 9.21 den pågældende dag, da hun nærmede sig byen Skurup.

Her kom der fra vejens venstre side pludselig en sten flyvende, som Ingrid akkurat nåede at spotte, før den knaldede mod bilens forrude.

Der var ingen trafik i nærheden, og Ingrid ikke ét sekund i tvivl om, at stenen var blevet sendt afsted af et menneske på den ene eller anden måde.

»Jeg er sikker på, at stenen er kastet afsted, og ud fra hastigheden tror jeg, at det er en form for slangebøsse. Stenen var sendt afsted mod mig,« understreger Ingrid og fortsætter:

»Det var meget ubehageligt og livsfarligt.«

Ingrid Persson er endnu en i statistikken over folk, der er blevet ramt af sten på E65 Foto: Emma Lawesson

Heldigvis lavede stenen ikke et hul i forruden, så Ingrid trillede videre mod Malmø – godt chokeret og rasende.

Siden har hun dog valgt at holde sig fra E65.

»Jeg kører ofte til Malmø, men jeg har taget en omvej siden. Nu troede jeg endelig, at der var ro på E65, så det er typisk, at jeg bliver ramt,« siger Ingrid til Ystads Allehanda.

Den svenske kvinde meldte episoden til det lokale politi, men her lukkede man hurtigt efterforskningen, fordi man ikke mente, at skaden på bilen gav anledning til at undersøge sagen nærmere.

Det er kun omkring en måned siden, at det svenske politi også opgav at efterforske de 140 henvendelser fra folk – primært danskere – der i 2021 blev ramt af sten på vej til eller fra Ystad.

Sådan så forruden ud, efter at Carsten Petersen og hustruen var blevet ramt af en sten eller en anden genstand. Foto: Privatfoto

Særligt hårdt gik det ud over 70-årige Steen Riber, der mistede sit ene øje efter et stenangreb i maj 2021.

Og han er bestemt ikke tilfreds med, at man har måttet opgive fra svensk politis side.

»Jeg er meget ærgerlig over, at man ikke har fanget dem, for det havde hjulpet mig rigtig meget, hvis det var blevet opklaret,« fortæller Steen Riber og fortsætter:

»Jeg synes, at svensk politi har været alt for svage, må jeg bare sige. Der er noget galt, når man ikke kan fange gerningsmænd, der har angrebet mere end 100 bilister.«

Nu virker det dog til, at der igen bliver travlt for det svenske politi.