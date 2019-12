Flere færdselsuheld skaber torsdag eftermiddag kaos på de danske motorveje på en af årets største rejsedage.

Der er tale om to uheld på den Østjyske Motorvej E45. Her har i alt er otte biler været involveret i to uheld.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Det ene uheld er fundet sted ved Horsens i sydgående retning, hvor motorvejen tidligere var delvist spærret, efter tre biler var involveret - ingen personer kom noget til.

Ikke langt derfra ved Løsning fandt et andet færdselsuheld sted - denne gang i nordgående retning på E45.

Her var der tale om en ulykke med fem biler, som betyder en delvist spærring af motorvejen. To personer er kommet lettere til skade.

Politiet opfordrer derfor bilister på motorvejen til at finde alternative ruter. Det skyldes, at de to uheld i skrivende giver stund kø i både nordgående og sydgående retning.

Vejdirektoratet er også på sagen. Her skrives det, at arbejdet på stedet forventes at være færdigt først på eftermiddagen, lyder det.

Også i det midtsjællandske er der kø på motorvejen efter et uheld ved. Det er fundet sted ved afkørsel 34 Borup i retning mod Fyn.

Det betyder, at der er massiv kø på motorvejen.

Og derfor skal man forvente forlænget rejsetid, skriver Vejdirektoratet.

Også på den københavnske vestegn er der sket et uheld. Det er på Motorring 3 ved afkørsel Gladsaxe Ringvej.

Uheldet skaber en stor mængde kø, selvom man kan passere stedet i rolig fart.

Politiet opfordrer alligevel til, at man benytter afkørsel 21 Herlev Hovedgade, lyder det.

Samtidig skriver politiet på Twitter, at man forventer at have åbet helt op igen inden længe.

Opdateres ...