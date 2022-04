Det var et mysterium uden lige i løbet af foråret og sommeren 2021.

Dansker efter dansker blev ramt af sten på vej til og fra Ystad, men da efteråret gjorde sit indtog, stoppede angrebene.

Indtil nu.

Alene i april har det svenske politi nemlig modtaget otte anmeldelser om stenkast på E65, og de beder nu om offentlighedens hjælp.

Det skriver Ystads Allehanda.

»Nogle er normale stenslag, mens andre er mere uforklarlige og ikke så nemme at afvise. Ofrene beskriver, at større genstande rammer deres bil, uden de når at se noget,« fortæller Frida Lovén, vicechef i lokalpolitiets område, til det svenske lokalmedie.

En af de senest ramte er en dansk bilist, fortæller vicechefen.

»Han fortæller, at noget ramte hans bil, som fik en bule på motorhjelmen og en knytnævestor skade på forruden. Desværre kontaktede han os først en uge efter hændelsen, hvilket gør det umuligt for os at efterforske,« siger Frida Lovén til Ystads Allehanda.

Det er ikke kun sten, som danskerne er blevet ramt af på E65. I sommeren 2021 talte B.T. med danske Camilla, der blev ramt af denne over ti centimeter lange genstand. Vis mere Det er ikke kun sten, som danskerne er blevet ramt af på E65. I sommeren 2021 talte B.T. med danske Camilla, der blev ramt af denne over ti centimeter lange genstand.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig.

Den danske bilists forklaring minder ganske meget om mange af de episoder, som B.T. i foråret og sommeren 2021 kunne berette om.

Frida Lovén er bekymret over udviklingen og opfordrer til, at man straks kontakter politiet på telefonnummer 11414, hvis man ser noget mistænkeligt.

Det er mindre end en måned siden, at svensk politi ellers opgav efterforskningen af de 140 anmeldelser, der kom i løbet af 2021.

En af dem var fra danske Steen Riber, som blev ramt af en sten og mistede sit øje.