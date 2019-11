Ny platform for podcasts overtager otte års arkivindhold fra Radio24syv, der måtte lukke efter tabt udbud.

Radio24syv er lukket, og dermed forsvinder en stribe populære programmer. Men der er godt nyt for fans af den hedengangne taleradio, for de otte års radioprogrammer gemmes online.

De gemmes på den nye podcasttjeneste Podimo, der blev lanceret i september.

- Radio24syv har igennem de seneste otte år opbygget et stort arkiv af podcasts, som vi nu overtager og gør gratis tilgængeligt for alle på Podimo, skriver Berlingske Media i en pressemeddelelse torsdag.

Det er Berlingske Media, som er medejer af Radio24syv og har rettighederne til kanalens arkiver.

Det er meningen, at alle programmer på sigt skal gøres gratis tilgængelig på den nye tjeneste for podcasts. I øjeblikket er der lagret 13.000 udsendelser.

I forvejen findes en del af programmerne på for eksempel Apples app for podcasts, men nu er alle programmerne altså sikret.

De programmer fra den nu lukkede radiokanal, som bliver videreført andre steder, bliver også at finde hos abonnementstjenesten Podimo.

En række af Radio24syvs gamle programmer fortsætter på egne medier. Det gælder for eksempel "Det, vi taler om" og "Fodbold FM", der vil blive sendt i samarbejde med BT.

"Millionærklubben" fortsætter på Euroinvestor, mens Berlingske sender "Cordua & Steno", "Kampagnesporet" og "Hitlers Æselører".

Weekendavisen viderefører "Flaskens ånd", "Huxi og det gamle folketing", "Poesibog" med flere.

For Berlingske og Weekendavisens vedkommende vil programmerne kræve abonnement på tjenesterne eller hos Podimo.

Euroinvestors og BTs programmer vil ligge gratis tilgængelig på egne tjenester, Podimo, eller hvor du lytter til dine podcasts.

Radio24syv stoppede med at sende på FM-båndet 31. oktober i år.

Radio4 har taget over, fordi den Aarhus-baserede radiokanal vandt et udbud, som Radio24syv valgte ikke at deltage i grundet lokationskrav.

Radio24syv tabte et udbud om at blive videreført som dab-kanal. Det vandt Radio Loud, der sender for første gang 1. april 2020.

/ritzau/