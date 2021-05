Beboere i Fredens Havn skal betale tvangsbøder, så længe de ikke fjerner både, som de bebor i Erdkehlgraven, der ligger vest for Christiania.

Østre Landsret har mandag i det væsentligste stadfæstet fem domme fra Københavns Byret om til beboerne. Det fremgår af dommen, som er offentliggjort på rettens hjemmeside.

Landsretten afviser, at indgrebet er i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8, der handler om ret til respekt for en persons hjem.

I sagen har retten skullet tage stilling til Kystdirektoratets påbud om, at beboerne skal fjerne bådene, da de ikke har tilladelse til at ligge der fast.

Københavns Byret idømte i august flere beboere bøder på 5.000-10.000 kroner for ikke at følge påbuddene. De blev også pålagt at betale en bøde på 1.000 kroner om måneden, så længe de ikke fjerner bådene.

Østre Landsret har i forhold til de fleste af bådene lagt til grund, at de ikke var blevet fjernet, før Kystdirektoratets påbud om fjernelse udløb.

Landsretten har tiltrådt de bøder, som byretten idømte, skriver retten. Desuden har landsretten blåstemplet, at der skal betales tvangsbøder til de bådejere, der endnu ikke har fjernet deres både.

Den ene af beboerne er Esben Banke, som flyttede dertil som den første for over 14 år siden. Han er uddannet bådbygger, men efter en konkurs bosatte han sig i en båd i området i 2006.

»Det er mit hjem,« fortalte han ved et første retsmøde i Østre Landsret i slutningen i april.

/ritzau/