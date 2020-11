25.000 dyr fra en hønsebesætning i Tustrup ved Randers skal aflives.

Besætningen er nemlig blevet ramt af den alvorlige fugleinfluenza H5N8.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Udbruddet kommer efter en periode, hvor der er fundet fugleinfluenza i vilde fugle flere steder på en strækning fra den tyske grænse i syd til Aalborg i Nord.

»Et udbrud af fugleinfluenza i tambesætninger er særdeles alvorlig for besætningen og en trussel for alle ejere af fjerkræbesætninger, for sygdommen har en høj dødelighed,« siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen, John Larsen i pressemeddelelsen.

Det oplyses, at det er Fødevarestyrelsen, der i samarbejde med Beredskabsstyrelsen kommer til at stå for aflivningen af besætningen i Tustrup.

Aflivningen finder sted i denne uge og sker for at forebygge smittespredning.

Fødevarestyrelsen kommer desuden til at etablere en zone på tre kilometer rundt om den smittede farm. Alle fjerkræbesætninger, der ligger inden for, bliver underlagt særlige restriktioner.

Desuden etableres der en zone på 10 kilometer, hvor fugle og fjerkræbesætninger vil blive overvåget intensivt.

Fødevarestyrelsen opfordrer alle fjerkræavlere i hele landet til at tage de nødvendige forholdsregler – heriblandt ved at de beskytte deres fjerkræ mod vilde fugle med overdækning og tag.

De typer fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i fugle i Europa, herunder H5N8 er meget alvorlig for fugle, men der er endnu ikke rapporteret smitte til mennesker.