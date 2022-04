Det var med et mål for øje, da Osman Eroglu først stod frem i TV 2 Østjylland og sidenhen B.T. og fortalte, at han måtte smugle sine børns mad ind på AGF-stadion.

Han vil gerne have, at menuen på Ceres Park bliver udvidet, så det er muligt at købe andet end svinekød i pausen.

Men efter artiklen kom ud på TV 2 Østjyllands Facebook-side, blev fokus lynhurtigt flyttet. På bare 30 minutter var der 73 personer, der fortalte 46-årige Osman Eroglu, der er født og opvokset i Danmark, at han burde flytte ud af landet.

P.t. er der over 3.700 kommentarer på opslaget, og familiefaren har også modtaget private beskeder.

Den private besked lyder, 'Kære Osman, Skik følge eller land fly – siger et gammelt ordsprog – og det er da temmelig fornuftigt, ikke?'

»Jeg vidste godt, at debatten med det samme vil skifte til at handle om muslimer og ikke så meget min opfordring om en variation i maden, så jeg var forberedt,« fortæller han og tilføjer:

»Den første halve time fulgte jeg lige med i, hvad der blev skrevet, men så gad jeg ikke det mere.«

En del af beskederne på Facebook, der siden er kommet, handler som den private besked også om, at han burde pakke sin kuffert og forlade landet.«

»Det rører mig ikke, det gør det overhovedet ikke. Men jeg er ikke i tvivl om, at det måske rammer nogle andre udlændinge end mig, som ikke har prøvet det før,« siger han.

Osman Eroglu, der har fire børn, kommenterer ofte på Facebook, når der er noget, han har en mening om. Derfor har han også tidligere oplevet at blive skrevet til på den måde, fortæller han.

»Kommentarerne er der med det samme. Det er som om, de sidder klar ved tasterne hele tiden – Klar, til at fortælle, at man bare skal skride hjem, hvis man siger det mindste om Danmark,« siger han

Derfor samlede han også tidligere fredag sine børn, så de fælles kunne snakke om situationen.

»Jeg sagde til dem, at det var sådan, det var. De kan de lige så godt vænne sig til det og få snakket om det. Og så fortalte jeg, at dumme mennesker findes over alt, også i Tyrkiet – hvor vi stammer fra – så de må aldrig tage det personligt eller lade det gå dem på, så de ikke tør at sige deres mening,« fortæller han.

Reaktionerne får dog heller ikke Osman Eroglu til at fortryde, at han stod frem.

»De kan aldrig få mig til at tie. Jeg kommer med min mening, og jeg holder mig ikke tilbage. Og så ønsker jeg stadig, at jeg kan få noget ordentligt at spise på AGF-stadion. Jeg kræver intet, jeg spurgte bare efter noget til alle.«