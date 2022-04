21-årige Oskar Kluge er fast besluttet: Han skal ikke længere studere – han skal bryde loven i klimaets navn.

»Jeg har læst så mange nyheder og rapporter om krise og katastrofe, at det faktisk ikke har været et svært valg for mig,« siger han.

Den mørke fremtid, han ser ind i, kan ikke forliges med flere år på et studie. Der skal gøres noget nu, magthaverne skal tage ansvar, mener han.

»Vi har prøvet i over 30 år at lave underskriftindsamlinger og lave demonstrationer for at ændre det her, men det bliver ikke taget seriøst. Der er brug for civil ulydighed,« siger han.

Civil ulydighed betyder, at man ved at bryde loven på fredelig vis, protesterer og understreger brud på egne moralske værdier. Det kan for eksempel være at blokere trafikken eller smide et stort banner ud fra en bygning uden tilladelse. Under black friday blokerede personer fra bevægelsen Extinction Rebellion – som Oskar Kluge også er en del af – for eksempel Langebro i København i protest mod forbrugersamfundet, der øger presset på vores klima.

Og det er altså blandt andet aktioner som den, den nu tidligere studerende på KU’s bacheloruddannelse Datalogi-økonomi vil være med til arrangere og deltage i. Han mener ikke, det kan flytte nok, hvis man blot ændrer livsstil, demonstrerer på lovlig vis eller bruger debatspalterne.

»Det er en måde, hvorpå man ikke kan ignoreres,« siger Oskar Kluge og henviser til, at man via civil ulydighed for nylig har fået udskudt byggeri på Amager Fælled.

Han fortæller, at han egentlig var glad for at læse på universitetet, og at han klarede sig godt på sit studie.

»Men vi står i en eskalerende klimakatastrofe, så jeg må erkende, at det bare ikke giver mening, at jeg sad på universitetet og lærte at skrive kode,« siger han og fortsætter:

»Jeg er frustreret. Alle alarmklokker ringer. Ingen med magt gør noget for at stoppe katastrofen – det går endda i den forkerte retning. Det er svært at begribe.«

I forbindelse med sit eget studiestop, opfordrer han i et debatindlæg på Uniavisen også andre til at gøre det samme.

»Kun ved at engagere os aktivt i kampen for en beboelig klode og en demokratisk omstilling, kan det lykkes os. Vi skal samle mange mennesker i konkrete handlinger, der sætter en prop i systemet, for at det kan lykkes os,« skriver han blandt andet.

Men hvad med indkomst?

»Lige nu har jeg en opsparing, men jeg må nok finde mig et job på sigt,« siger Oskar Kluge.

Hans første projekt bliver at deltage i en stor aktion, der kaldes Vendepunktet, som er en hel uge, hvor en stor gruppe mennesker samles for at gøre oprør mod det, der beskrives som et klimakollaps. Det hele begynder med en blokade af alle indgange fra byen og ind til Christiansborg i København den 6. maj.