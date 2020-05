Fødegrundlaget kan ifølge storkeekspert blive en udfordring for storkepar, der har slået sig ned i Danmark.

Med fem jyske storkepar og to par på Sjælland tegner 2020 til at blive et godt år for den hvide stork.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening på hjemmesiden.

Man skal tilbage til 1993 for at finde et tilsvarende antal storkepar.

På Sjælland er der tale om et velkendt storkepar, der har ynglet i Gundsølille ved Roskilde siden 2014.

Parret har i år fået følgeskab af et nyetableret par i Tåstrup, der netop er flyttet videre til en anden unavngiven lokalitet vest for København.

I Jylland har et par etableret sig nær Bækmarksbro ved Lemvig og i Enslev vest for Grenaa på Djursland.

I Smedager ved Tinglev i Sønderjylland var der indtil for nyligt et par. Men hanstorken kaldet Tommy blev dog for nylig meldt død.

Til gengæld er der ankommet et nyt par til Smedager, ligesom et andet sønderjysk storkepar har rede i Eggebæk syd for Tinglev.

Det er angiveligt en markant stigning i antallet af storkepar i Holland og Tyskland, der sender flere par mod nord.

- I Holland er bestanden af hvide storke de senere år steget til omkring 1500 par, mens de nordtyske delstater Niedersachsen og Slesvig-Holsten oplever en tilsvarende voldsom vækst i bestanden.

- Det betyder, at de bedste ynglelokaliteter umiddelbart syd for Danmark er ved at være optaget, så overskuddet af storke herfra nu må søge længere nordpå, siger foreningens storkeekspert, Hans Skov.

- Derfor har vi oplevet et ekstraordinært rykind af storke dette forår, siger han.

Men det kan blive en udfordring for storkene at finde tilstrækkeligt med føde til sig selv og deres unger, påpeger han.

- Storke finder føde i områder, hvor vegetationen ikke er over ti centimeter høj. Hvis et område gror til i pilekrat eller høje græsser, er der ikke noget at komme efter for storke.

- Derfor skal der ske en form for høslæt eller afgræsning, hvis man skal øge fødemulighederne for den hvide stork, siger han.

Storken har tidligere ynglet i stor stil i Danmark med op mod 10.000 ynglepar i 1800-tallet.

/ritzau/