Emina og Michael Christensen er nu landet i Danmark en lille uge før tid efter at have været på bryllupsrejse til Miami og Den Dominikanske Republik.

Selvom bryllupsrejsen har været dejlig for det danske par, begyndte nyhederne om orkanen Dorians tiltagende styrke at fylde mere og mere, og til sidst valgte de at annullere deres fly fra den Dominikanske Republik til Miami.

Det var dog ikke en nem beslutning at afslutte bryllupsrejsen før tid, fortæller hun.

»Vi var helt vildt i tvivl om, hvad vi skulle gøre. Lige siden vi fik at vide, at orkanen ville ramme, har det fyldt meget, og det har lidt ødelagt det sidste af vores tur, og jeg har haft svært ved at sove, fordi det hele tiden har ligget i baghovedet og fordi den hele tiden blev varslet voldsommere og voldsommere,« siger Emina Christensen.

Emina Christensen og Michael Christensen ses her på første del af deres bryllupsrejse i Miami. Herefter rejste de til Den Dominikanske Republik, men den planlagte tur tilbage til Miami blev aldrig til noget på grund af orkanen. Vis mere Emina Christensen og Michael Christensen ses her på første del af deres bryllupsrejse i Miami. Herefter rejste de til Den Dominikanske Republik, men den planlagte tur tilbage til Miami blev aldrig til noget på grund af orkanen.

Emina Christensen på 25 år og hendes mand Michael Christensen på 27 år, hørte første gang om orkanen i tirsdags, og siden har de fulgt med i nyhederne og i snakkene over bordene på diverse restauranter, hvor ét ord er gået igen: ‘Dorian’.

»Folk på hotellet og i Caribien var meget bekymrede, og i nyhederne så vi også, at orkanen tog til i styrke, så vi besluttede at flyve hjem over New York, så vi ikke risikerede at strande et sted, vi ikke kunne komme hjem fra,« siger Emina Christensen.

Også i Danmark følges Dorians udvikling med stigende bekymring.

Emina og Michael Christensen har haft bekymrede forældre i røret, der bare ville have dem hjem for enhver pris.

»Vores forældre har været vildt bekymrede og ville have os hjem hurtigst muligt, og til sidst valgte vi at tage hjem, fordi vi også var bange for at strande i lufthavnen,« siger Michael Christensen og følger op:

Nu er parret landet på dansk jord, og som et lille plaster på såret over den afbrudte bryllupsrejse blev de bekræftet i, at beslutningen var rigtig:

»Vores fly til Florida var blevet aflyst, og vi har læst, at nogle folk flygter væk fra Florida, og at de mange steder er løbet tør for benzin,« siger Michael Christensen, inden de begge slår fast:

»Så vi er blevet bekræftet i, at det var den rigtige beslutning.«