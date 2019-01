Andelen af overvægtige stiger, og det vil tre sundhedsorganisationer gøre noget ved.

Sundhedsorganisationer vil kæmpe for obligatorisk kaloriemærkning på restauranter og kiosker.

I en pressemeddelelse oplyser Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen, at man håber, at tiltaget kan få bremset udviklingen af overvægtige danskere.

51 procent af danskerne er overvægtige. Det er 250.000 flere end for bare fire år siden. Hvis udviklingen fortsætter, vil andelen være 70 procent i 2045.

- Danskerne spiser mere og mere ude, og vi ved, at overvægt er et stigende problem i Danmark. Vi tror, at det her er noget, der kan ændre på det, siger forebyggelseschef Mette Lolk Hanak fra Kræftens Bekæmpelse til Ritzau.

EU har allerede bestemt, at fødevarer i europæiske supermarkeder skal oplyse kalorieindholdet.

Samme nemme adgang til den oplysning på fastfood og take away-mad er endnu ikke et krav, og det er op til de enkelte EU-lande at indføre obligatorisk kaloriemærkning.

Mette Lolk Hanak fortæller, at forslaget ikke går på, at der ikke skal skiltes med kalorier på traditionelle menukort på restauranter men fastfood-restauranter.

- Forslaget er tiltænkt de steder, hvor man kan bestille burgermenuer ved skranken, siger hun.

Også på Christiansborg er forslaget et tema.

Der er politisk opbakning fra Socialdemokratiet og Alternativet. Sidstnævnte fremsætter i nær fremtid beslutningsforslag i Folketinget om obligatorisk kaloriemærkning, fremgår det af pressemeddelelsen.

Ifølge de tre organisationer er der en tydelig og entydig sammenhæng mellem produkt, pris og kalorieindhold dér, hvor kunderne beslutter sig.

Mærkningen fremhæves effektivt tiltag i forebyggelse af overvægt og bruges allerede i en række lande, heriblandt USA, England og Australien.

Ifølge pressemeddelelsen er der solid dokumentation for, at kaloriemærkning får kunderne til at vælge færre kalorier.

/ritzau/