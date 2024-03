Det skal være muligt at kunne blive henvist til psykolog, alene fordi man har stress, mener Danica Pension.

Borgere ramt af stress bør kunne få en henvisning til en psykolog af en praktiserende læge, alene fordi borgeren er stressramt.

Det mener pensionsselskabet Danica Pension, der nu sammen med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) opfordrer regeringen til at ændre henvisningskriterierne.

Lider man alene af stress i dag, er det ikke nok til at få en henvisning til psykolog. Det kræver, at borgeren også lider af eksempelvis angst eller depression.

Hos Danica Pension er antallet af kunder, der bliver ramt af stress, steget markant. I 2023 havde pensionsselskabet, hvor kunder også kan tegne sundhedsforsikringer, 6000 sager om stress. Det er en stigning på 50 procent siden 2020, skriver Danica Pension i en pressemeddelelse.

Videre skriver TV 2, at tre ud af fem af Danica Pensions psykologsager i 2023 handler om stress.

PLO og Dansk Psykolog Forening støtter opfordringen til regeringen om at ændre henvisningskriterierne, skriver TV 2.

- Det er ganske tosset, at psykologhjælp ikke er en del af det offentlige tilbud. For det er alvorligt at blive ramt af stress, siger Mireille Lacroix, næstformand i PLO, til mediet.

- Reglerne i dag er meget firkantede og kan virke forældede. Det ville give mere mening at kigge på alvorligheden fremfor at skulle krydse kriterier af, siger hun videre.

I en skriftlig kommentar forholder sundhedsminister Sophie Løhde (V) sig ikke direkte til, hvad regeringen mener om henvisningskriterierne.

Men hun erklærer sig enig i, at "vi skal blive bedre til at hjælpe mennesker med stress og forebygge, at man får det værre og rammes af andre lidelser som eksempelvis depression og angst oveni".

- Derfor vil regeringen også se på, hvordan den nuværende psykologordning kan forbedres, så den matcher det ændrede sygdomsbillede og sikrer patienter bedre mulighed for at få hurtig behandling, lyder det fra Sophie Løhde.

Ordførere fra SF og De Konservative giver på det sociale medie X udtryk for opbakning til ønsket fra organisationerne.

- Stress er en folkesygdom, som vi ikke tager alvorligt nok. SF foreslår at få stress bedre med i henvisningskriterierne til psykologhjælp og give flere gratis adgang til hjælp, skriver psykiatriordfører Anne Valentina Berthelsen (SF) på X.

Sundhedsordfører Per Larsen (K) skriver, at han vil tage kontakt til Sophie Løhde for "at høre, hvordan vi kan arbejde videre med dette". Han kalder videre forslaget for "rigtig interessant".

/ritzau/