Fredag markeres World Aids Day, hvor kampen mod hiv og aids er i fokus. Organisation vil finde mørketal.

Aids-Fondet efterlyser en koordineret indsats for at finde dem, som går rundt med en hiv-diagnose uden at vide det.

Det sker fredag, hvor det er World Aids Day, som netop bruges til at sætte fokus på kampen mod hiv og aids.

I en opgørelse for 2022 fra Statens Serum Institut (SSI) var der cirka 6300 personer, som havde fået diagnosen hiv her i landet.

Men der findes et mørketal på 500 personer, estimeres det.

Opgørelsen fra SSI sætter i den forbindelse fokus på, at mange, som får en positiv hiv-test, har levet med den så længe, at deres immunforsvar kan være alvorligt belastet.

- Der er behov for en ekstra indsats i forhold til test og rådgivning, når mere end halvdelen kommer ind med nedsat immunforsvar, siger Lars Christian Østergreen, der er direktør i Aids-Fondet.

Han foreslår, at man i det danske sundhedsvæsen er mere opmærksomme på at tilbyde en hiv-test, hvis patienter kommer ind med symptomer, der er svære at forklare.

Der er dog også en erkendelse af, at det ikke er nogen nem opgave.

- Men vi bliver nødt til at insistere på, at vi har værktøjerne til at nedbringe mørketallet og dermed bremse sygdommen.

- Det er vi nødt til, hvis vi skal kunne se fremtidige generationer i øjnene og sige, at vi gjorde, hvad vi kunne, lyder det.

Antallet af nye hiv-tilfælde i Danmark har egentlig været faldende igennem en årrække, men i tallene fra 2022 var der sket en lille stigning.

Her blev der registreret 115 nye tilfælde med hiv i Danmark mod 81 året forinden.

Stigningen giver ikke nødvendigvis anledning til bekymring for direktøren, da tallene fortsat er "relativt lave".

- Og en del af stigningen kan forklares med, at nogle af dem, der ikke blev testet under corona-nedlukningerne har fået diagnosen i 2022, siger Lars Christian Østergreen.

/ritzau/