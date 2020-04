Vi har hidtil været vant til krav om pladsbillet, aflyste flyafgange og at rejse udenfor myldretid for at mindske coronasmitte.

Og de seneste dage har sundhedsmyndighedernes afstandsregler atter været diskuteret i forhold til offentlig transport.

Derfor er der nu kommet nye skærpelser for den offentlige transport.

Men de nye regler gælder ikke indenrigsfly, og det får paraplyorganisationen Danske Patienter til at rejse kritik, skriver DR.

Foto: DANIEL SLIM Vis mere Foto: DANIEL SLIM

I tirsdags blev det forbudt at transportere passagerer på fjernbusser, der er mere end halvt fyldte.

Det sker efter, at transportminister Benny Engelbrecht (S) fik Sundheds- og Ældreministeriet til at udstede en ny bekendtgørelse, der skærper kravene til, hvor mange passagerer der må være samlet i busserne.

Men de skærpede krav gælder altså ikke indenrigsfly.

Det påvirker i øjeblikket Danish Air Transport, som flyver indenrigsfly med bornholmere, som skal til behandling på et af de sjællandske sygehuse.

Ombord på flyene, som har plads til i alt 46 passagerer, er der i gennemsnit mellem 25 og 30 rejsende.

Det er for mange, hvis patienterne skal beskyttes mod corona-smitte, mener direktør i Danske Patienter Morten Freil, som opfordrer flyselskaber til at ændre praksis.

»Løsningen er at sikre bedre plads i flyet. Vi kan ikke have, at man i dele af landet ikke har samme muligheder for at beskytte borgere mod at blive udsat for smitte,« siger Morten Freil.

Men direktøren for DAT, Jesper Rungholm, fastslår, at man ikke kan garantere, at patienterne fremover vil kunne komme med en halvtom flyver, medmindre de er villige til at betale en billet for stolen ved siden af sig selv.

Hvis DAT skal kunne skabe mere plads ombord på flyveren, så vil selskabet kræve en større kompensation, som lige nu lyder på en million kroner om ugen, som de modtager fra Region Hovedstaden.

Jesper Rungholm vurderer, at det vil koste flyselskabet to milioner kroner ekstra at skifte flyvemaskine, så man vil kunne sænke antallet af pladser til 33.

Men Transportminister Benny Engelbrecht (S) lover hverken flere penge eller strengere krav om passagerantal - der er nemlig forskel på indenrigsfly og fjernbusser, da man sidder anderledes i et fly, og det er i kortere tid.

I stedet vil Benny Engelbrecht nu invitere DAT til et møde om, hvordan man sikrer en tryg flyvning til og fra Bornholm.