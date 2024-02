Læs det fulde svar fra UNHCR her:

Ved en fejl blev en række tidligere donorer i onsdags beklageligvis trukket et beløb på 50 kr. via deres telefonregning. Vi blev øjeblikkeligt bekendt med fejlen og tog straks kontakt til sms-udbyderen for at stoppe betalingsanmodningen til teleselskaberne. Det lykkedes for en del, men for mange kunne vi desværre ikke nå at tilbagekalde anmodningen.

Umiddelbart derefter udsendte vi en opfølgende sms med information om den beklagelige fejl og med meddelelse om, at vi naturligvis sørger for at refundere beløbet til alle berørte.

Ved donationer via SMS har vi kun personers mobilnummer. Vi har ikke adgang til yderligere personlige oplysninger, herunder fornavn og efternavn, adresse eller konto-og bankoplysninger. Det er alene teleselskaberne, der som en sikkerhedsforanstaltning, håndterer disse betalinger og har adgang til disse oplysninger.

I vores kontakt med sms-udbyderen understregede vi vigtigheden af at sikre hurtig tilbagebetaling samt garantier for, at noget lignende ikke kan gentage sig fremover.

Siden fejlen skete, har vi ekstraordinært siddet bemandet ved telefonen og på e-mail fra kl. 8-23 på hverdage, samt i weekenden, for at besvare spørgsmål fra berørte personer, der har kontaktet os. Information om fejlen har ligeledes været tilgængelig på vores hjemmeside siden i onsdags.

Fejlen er sket ved en kombination af en menneskelig og teknisk fejl i det system, som vores sms-leverandør udbyder, og som vi benytter os af.

Vi er selvsagt utroligt kede af, at fejlen har kunnet ske, og beklager mange gange, og vi forstår til fulde den bekymring og frustration, det kan have skabt hos dem, der fejlagtigt er blevet trukket 50 kr.

Donationer via SMS håndteres af teleselskaberne. Teleselskaberne er blevet anmodet om at refundere pengene, og de berørte personer vil ikke blive trukket yderligere.