I modsætning til starten af året forventer Dansk Folkehjælp, at julehjælpsansøgningerne igen i år slår rekord.

Egentlig forventede den humanitære organisation Dansk Folkehjælp, at årets julehjælpsansøgningerne for en gangs skyld ikke ville overgå sidste års antal ansøgere.

Men ikke meget er som det plejer i 2020. På grund af pandemien og de medfølgende økonomiske konsekvenser har organisationen ændret forventninger.

»Lige nu sidder vi med en fornemmelse af, at når sidste frist for at søge julehjælp udløber, så vil Dansk Folkehjælp mod sine forventninger se et rekordhøjt ansøgerfelt,« siger generalsekretær i Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem.

Han uddyber, at udviklingen ikke er overraskende, men at den stadig gør indtryk. Blandt andet fordi 4,5 procent af dets ansøgere har mistet jobbet i år og derfor formentlig er førstegangssøgende.

Organisationen har indtil videre modtaget over 12.500 ansøgninger til julehjælp. Af dem har 46 procent af ansøgerne svaret, at krisen har forværret deres økonomiske situation.

Klaus Nørlem forklarer, at selv små omkostningsændringer rammer de fattigste familier i samfundet hårdt.

»Det kan være noget så enkelt som, at et barn er sendt hjem fra børneinstitution. Normalt kan familien være vant til, at barnet en eller flere gange om dagen har mulighed for at indtage et måltid i institutionen.«

»Når barnet er hjemsendt, er det en omkostning, der lander på en enlige forsøger,« siger Klaus Nørlem.

13,1 procent af ansøgerne til julehjælp har svaret, at de ikke har haft mulighed for at give deres børn 3 måltider mad om dagen under pandemien.

Derudover har 54,8 procent svaret, at de ikke har mulighed for at købe nødvendigt tøj eller fodtøj til familien.

Dansk Folkehjælp forventer, at op mod 15.000 børnefamilier søger om julehjælp i år. I 2019 søgte 14.600 familie om julehjælp.

Julehjælp består af en pakke til en værdi af 1500 kroner. 500 af dem går til julemad, mens de sidste 1000 kroner gives til indkøb af gaver til familiens børn.

For at ansøge om julehjælp skal man være enlig forsøger, på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år.

Der er sidste frist for at søge om julehjælp 1. december.

/ritzau/