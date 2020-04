Tusindvis af patienter har fået aflyst planlagte indgreb, fordi der skulle gøres plads til coronapatiener.

Med udbruddet af coronavirus er en stor del af sundhedsvæsnets opgaver og behandlinger lagt til side og sat på standby.

Over 10.000 patienter har fået aflyst behandlinger og operationer for at gøre plads - og frigive personale - til behandling af personer smittet med coronavirus.

Men de danske hospitaler har reserveret mere plads til coronapatienterne, end der indtil videre har været brug for. Det skriver Berlingske.

Derfor efterlyser patientorganisationen Danske Patienter og Venstre nu en plan for, hvornår sundhedsvæsnets skal genoptage behandlingen af patienter med andre sygdomme end Covid-19.

- Vi begynder at kunne se, at antallet af coronapatienter topper, og at der alligevel stadig er ledig kapacitet rundt omkring på sygehusene.

- Derfor er det vigtigt, at man hurtigt kommer i gang med at sikre, at også ikke-livstruede patienter kan komme til igen, siger direktør i Danske Patienter Morten Freil til Berlingske.

Han peger på, at mange patienter, der venter på behandling, er plaget af smerter eller har andre problemer, som gør, at de ikke kan leve et normalt liv.

Hos Venstre kræver man, at regeringen og myndighederne laver en plan for, hvilke patienter der først skal behandles, når hospitalerne igen tager fat på ikke-akutte patienter.

Partiets sundhedsordfører, Martin Geertsen, siger til Berlingske:

- Det arbejde bør gå i gang nu.

Han mener, at en strategi for genåbningen skal gælde offentlige sygehuse, privathospitaler, privatpraktiserende speciallæger og praktiserende læger.

På et pressemøde mandag gav sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og statsminister Mette Frederiksen (S) begge udtryk for, at man gerne vil i gang med "almindelig aktivitet" på sygehusene igen.

/ritzau/