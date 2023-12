Det klassiske foderbræt til havens fugle udgør også toilet, og det kan være farligt for de små.

Om vinteren hjælper mange havens fugle med at holde sulten for døren ved at hælde frø ud på det klassiske foderbræt. Men selv om tanken er god, kan det gøre mere skade end gavn.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse, hvor de opfordrer danskerne til at udskifte det klassiske foderbræt i haven med en foderautomat.

Brættet kommer nemlig til både at udgøre toilet og tallerken for de sultne fugle.

- Havens fugle kan faktisk blive syge af det. Problemet er, at mange fugle bruger det samme bræt, som kan resultere i afføring i maden. Dette kan sprede sygdomme mellem fuglene, siger biolog Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse i meddelelsen.

Han understreger, at hygiejne er lige så vigtigt for fugle som for mennesker.

- Vi ville jo aldrig skylle tallerknerne i toilettet, lyder det fra biologen.

I en foderautomat adskilles mad og skidt, men kun de gode af slagsen, hvorfor Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at man anskaffer sig en automat uden trug i bunden.

Det er ikke kun foderbrættet, man skal være opmærksom på, hvis man vil hjælpe de kvidrende fugle i haven.

De klassiske mejsekugler fra supermarkederne, man kan hænge op i haven, er lavet af en hård fedtblanding, som fuglene ikke har gavn af.

- Det svarer til junkfood for fugle, og så er de ovenikøbet pakket ind i et plastiknet, som er til fare for alle havens dyr, siger Michael Carlsen.

Han har dog alternativer. Man kan gå i kast med at lave hjemmelavede fedtkogler, eller blot sprede æbler ud på græsplænen.

Æblerne skal helst ligge enkeltvis med et par meters afstand. Ellers kan én solsort sidde og forsvare dem alle, så andre fugle for eksempel ikke kan komme til.

Men med æbler på græsset, kan der dog også komme rotter til. Senest har Rødovre Kommune fredag advaret mod at have nedfaldsfrugt, madrester fugle- eller dyrefoder liggende direkte på jorden.

- Desværre tiltrækker det også rotter, som hurtigt vil finde ud af, at der er en alternativ fødekilde, som de kan benytte sig af, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

/ritzau/