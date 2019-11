Eleverne skal gå mindre i skole, hvis flere skal være dygtige til at læse, mener De Konservative og SF.

Hvis elever i folkeskolen skal være bedre til at læse, skal skoledagen være kortere og inklusionen af elever med særlige behov forbedres.

Det mener De Konservatives undervisningsordfører, Mai Mercado.

- Vi bliver nødt til at sikre en bedre læreruddannelse. Vi bliver nødt til at kigge på inklusionsindsatsen, så der bliver ro i timerne. Jeg synes også, at vi skal gøre skoledagen kortere. Den er stadig meget lang.

- Og så synes jeg, at vi skal have en mindre hård målstyring, så vi skaber plads til fagligheden, siger Mai Mercado.

Hun påpeger, at timeantallet allerede er nedsat for børn i indskolingen, men at eleverne på mellemtrinet og i udskolingen stadig har skoledage, der strækker sig til langt ud på eftermiddagen.

Ifølge resultatet af de nyeste nationale test fra skoleåret 2018/2019 er 70 procent af eleverne "gode" til at læse. Det skriver Jyllands-Posten.

Sidste år var tallet 72 procent, mens det i 2014/2015 var 74 procent.

De længere skoledage, som ordføreren vil til livs, var et resultat af folkeskolereformen fra 2013.

De Konservative var med i forliget om reformen sammen med Dansk Folkeparti og Venstre samt den daværende regering bestående af Socialdemokratiet, De Radikale og SF.

Også SF er utilfreds med skoledagens længe. Faktisk har partiet en lang liste over ting, som skal gøres bedre i folkeskolen, hvis eleverne skal klare sig bedre fagligt - herunder blive bedre læsere.

Men partiets undervisningsordfører, Jacob Mark, understreger samtidig, at de nationale test skal tages med et gran salt.

- Hvis man vil opnå det, man ønskede med reformen - nemlig at styrke elevernes trivsel og faglighed - mener vi, at man skal gøre skoledagen kortere, gøre klassekvotienten mindre, og at der skal være flere timer med to voksne, så lærerne har tid til børnene, siger Jacob Mark.

Hos Dansk Folkeparti er uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mest af alt bekymret for, om den stigende digitalisering og udbredelsen af iPads i undervisningen har forringet elevernes læsekundskaber.

- Det bekymrer mig særligt, når jeg ser, at de svageste elever ikke bliver løftet. For dem har vi haft rigtig meget fokus på.

- Jeg bliver bange for, om det er digitaliseringen, der viser sin bagside her.

Jens Henrik Thulesen Dahl henviser til undersøgelser, der har vist, at det er sværere at læse på en skærm end i en fysisk bog.

- Vi har længe i Dansk Folkeparti efterlyst en undersøgelse af, hvornår det at bruge iPads øger læringen, og hvornår det er negativt for læringen.

/ritzau/