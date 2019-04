Det er direkte racistisk, når Den Danske Ordbog vælger, at ordet 'hudfarvet' skal henvise til hvide menneskers hud, lyder det i en hård kritik af ordbogen.

Det giver nemlig en opfattelse af, at hvid bliver betragtet som den 'rigtige' hudfarve, mens alle dem, der har en mørkere tone, 'bliver efterladt i kulden'.

Det skriver Josette Niyomwungere, der er chefredaktør på Woke.dk, som er et livsstilsunivers for mørke kvinder, i en klumme i Berlingske.

'Kære Den Danske Ordbog og enhver anden, der bruger denne definition af 'hudfarvet': I er med til at forstærke den strukturelle racisme, ideen om at hvide mennesker er en højerestående race, og at vi gule, brune og røde er ligegyldige,' skriver hun blandt andet i klummen.

Over for B.T. uddyber Josette Niyomwungere, at hun mener, at Den Danske Ordbog bør anerkende, at Danmark er blevet et mere multikulturelt samfund med flere nationaliteter og flere forskellige racer.

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor 'hudfarve' kun skal reflektere den hvide farve, så for mig handler det her bare om, at der skal være plads til alle, og at vi ikke skal ekskludere folk ved at sige, at hudfarvede kun er dem, der er hvide,« siger hun.

Den Danske Ordbog beskriver helt specifikt 'hudfarvet' som 'en farve som huden hos gruppen af hvide mennesker har: meget lys og afdæmpet orange'. Men det er altså en helt grotesk og destruktiv beskrivelse, mener Josette Niyomwungere.

'Hvordan forklarer vi alle de små børn, der ikke er 'hudfarvede', hvem de er som personer, og hvor de passer ind, når der ikke er en plads på hylden til dem?' skriver hun i sin klumme.

Mange vil sige, at vi befinder os i en krænkelseskultur netop nu. Er du ikke med til at bidrage til den kultur ved at kalde Den Danske Ordbog for racistisk?

»Nej, for jeg synes, det er forkert at sætte det op på den måde. Der skal stadig være plads til, at man kan udtale sig om forskellige ting, uden at man bliver beskyldt for at deltage i krænkelseskulturen. Jeg går jo heller ikke ind og siger, at vi skal fjerne ordet helt. Ordet er fint nok i sig selv. Jeg siger bare, at definitionen bør blive lavet om, så den ikke ekskluderer nogle mennesker.«

Du skriver selv i din klumme, at nogle måske kan betragte din kritik som flueknepperi. Er du ikke bange for, at noget, der umiddelbart kan virke som en lille ting for mange, kan gøre skade på en ellers enormt vigtig ligestillingsdebat?

»Alle har forskellige problemstillinger, og der skal være plads til dem alle. Bare fordi man snakker om en specifik problemstilling i dag, betyder det jo ikke, at man underminimerer de andre problemstillinger. Alle, der debatterer eller skriver klummer, skriver jo fra deres eget synspunkt, men det - tror jeg - på ingen måde underminimerer de andre ting.«

Josette Niyomwungere er ikke den eneste, der kritiserer Ordbogen for dens definition af ordet 'hudfarvet'.

Også Katrine Blauenfeldt, der er debattør og chefredaktør på OXY Magazine, har - ifølge Politiken - opfordret Den Danske Ordbog til at rette definitionen, så mennesker med en anden hudfarve end hvid kan føle sig inkluderet.

»Det er et kæmpe problem, at vi ikke prøver at anerkende, at der er andre hudfarver, som også er hudfarvede,« siger Katrine Blauenfeldt til Politiken.

Katrine Blauenfeldt har desuden opfordret sine 11.000 følgere på Instagram til at tage kontakt til Den Danske Ordbog og tilskynde dem til at ændre definitionen på ordet.

Det er ikke lykkedes mig at finde ét eksempel på, at hudfarvet skulle betegne en rødlig, mørkebrun eller nogen som helst anden farve Lars Trap-Jensen, ledende direktør hos Ordnet.dk

Spørger man Lars Trap-Jensen, der er ledende redaktør på den digitale ordbog, er kritikken dog helt misforstået.

»Når vi laver en ordbog, vil vi gerne beskrive sporget, som det bruges, og ikke som nogle mennesker mener, at det bør bruges. Ser vi, at sprogbrugen ændrer sig, så er vi selvfølgelig parate til at rette det, da vi ikke har et motiv til at beskrive ordet anderledes. Vi iagter sprogbrugen og skriver det, vi ser. Men vi mangler endnu at se nogen, der bruger hudfarve til at beskrive andet end hvide menneskers hudfarve,« forklarer han.

Han påpeger desuden, at Den Danske Ordbog løbende overvåger og analyserer sproget.