Tirsdag eftermiddag var Nørrebrogade i København spærret, da mange hundrede muslimer gik optog fra Dronning Louises Bro til Nørrebro Station.

En buschauffør valgte dog alligevel at køre ned ad Nørrebrogade, og det skabte postyr blandt deltagerne i optoget.

Ifølge Local Eyes var der tre-fire sikkerhedsvagter, der forsøgte at få bussen til at stoppe. De blev dog nødt til at løbe baglæns væk fra bussen, fordi buschaufføren fortsatte kørslen, skriver mediet.

Mohammad Khani, imam i Imam Ali-moskeen på Vibevej i Københavns nordvestkvarter, har været med til at arrangere optoget, og han var selv til stede, da buschaufføren kørte gennem optoget.

Ashura-optoget foregik - udover episoden med bussen - fredeligt. Foto: Sabina Louise Nesheim Vis mere Ashura-optoget foregik - udover episoden med bussen - fredeligt. Foto: Sabina Louise Nesheim

»Han kommer kørende ind, selvom der var spærret af med høj fart. Sikkerhedsvagterne prøvede at signalere, at han skulle sænke farten, men det gjorde han ikke. De begyndte at løbe ved siden af bussen for at få ham til at stoppe,« udtaler Mohammad Khani til B.T. og fortsætter:

»Folk springer til siden og op på cykelstien. Ved lyskrydset (ved Fælledvej red.) bliver han stoppet, og her råber chaufføren nogle racistiske ting til dem. Han råber også, at de skal skrubbe hjem. Der bliver råbt og skreget.«

Til sidst fik sikkerhedsvagterne ryddet folk væk fra vejen, så de kunne dirigere bussen væk fra Nørrebrogade, fortæller Mohammad Khan:

»De sørgede for, at der var plads til, at han kunne køre væk. De var bange for, at det skulle eskalere.«

Ashura-optoget Ashura-optoget er kulinationen på højtiden ved navn 'Ashura'.

'Ashura' betyder 'Martyrernes dag' og under højtiden mindes muslimer drabet på Profeten Muhammeds barnebarn, Hussein ibn Ali, i år 680 e.kr.

Optoget har tidligere skabt røre, fordi optogets bannere var skrevet på arabisk, ligesom råb under optoget blev råbt på arabisk. Derfor foregik optoget i år med dansk som det primære sprog.

Optoget er en årlig tradition. Kilde: mitnorrebro.dk

Movias kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann, skriver i en e-mail til B.T., at buschaufføren ikke havde været opmærksom på, at hans sædvanlige rute var blevet omlagt:

'Chaufføren bag rattet var en erfaren buschauffør, som i går (tirsdag, red.) kørte langs linje 3A's rute med en anden chauffør under oplæring for at vise ham linje 3A's rute gennem København. Desværre var chaufføren bag rattet ikke opmærksom på omlægning af ruten, og bussen bliver derfor fanget midt i demonstrationen.'

Selvom Movia påpeger, at den pågældende chauffør forsøgte at vise den anden chauffør linje 3A's sædvanlige rute gennem København og altså blot ikke var opmærksom på den nævnte omlægning af ruten, så tyder noget på, at chaufføren alligevel havde valgt en alternativ rute.

I hvert fald kører 3A normalt nordpå ad Nørrebrogade fra Fælledvej, men i Local Eyes' video kan man se, at den i stedet kommer kørende sydfra ad Nørrebrogade.

Dette har B.T. forholdt Movia, som dog ikke giver verdens mest opklarende forklaring på, hvorfor chaufføren kørte en anden rute, hvis han ikke var opmærksom på optoget.

'Der er tale om en fejl, for bussen skulle selvfølgelig ikke været havnet i den situation, som skabte utryghed for alle. Linje 3A var omlagt, og det havde operatøren fået besked om.'

Movia skriver ligeledes i e-mailen, at situationen, hvor bussen kører gennem det muslimske optog, ifølge deres videooptagelser fra bussen, er foregået roligt, ligesom chaufføren kun har ros at give til optogets sikkerhedsvagter:

'Ifølge videooptagelser fra operatøren (buschaufføren, red.) foregår alt fuldstændig roligt, og operatøren roser alle demonstrationens vagter for at have udvist beundringsværdig ro og overblik, hvilket betyder, at de hurtigt får bussen guidet ned ad en sidegade og væk fra demonstrationen,' skriver Movia og afslutter:

'Vi er naturligvis meget kede af, hvis dette ikke stemmer overens med den oplevelse, som demonstranterne havde i går (tirsdag, red.) eftermiddag.'

Den udlægning stemmer netop ikke overens med Mohammad Khanis oplevelse af hændelsen:

»Vi mener ikke, at det har været roligt – overhovedet. Vi troede virkelig, at han ville køre folk ned. Det har været en skræmmende oplevelse for en del,« siger han til B.T. og fortæller, at han og arrangørerne op til optoget har modtaget mange trusler med blandt andet billeder af skydevåben.

I en uddybende e-mail indrømmer Movia da også, at den ene chauffør har opført sig uacceptabelt:

Foto: Sabina Louise Nesheim Vis mere Foto: Sabina Louise Nesheim

'Det er uacceptabelt, at den ene chauffør råber ad sikkerhedspersonalet,' skriver de og fortsætter:

'Det har vi også klart tilkendegivet over for den private busoperatør, som driver linje 3A og har chaufføren ansat. Movia beklager dybt over for alle dem, der deltog i optoget.'

Københavns Politi oplyser i en e-mail til B.T., at de førte tilsyn med Ashura-optoget:

'Der var anmeldt to optog ifm. Ashura-højtiden tirsdag, som smeltede sammen på Nørrebrogade. Vi gennemførte tilsyn med optogene i lighed med andre tilsvarende arragementer. Vi er opmærksomme på, at der var nogle trafikale udfordringer, men Københavns Politi var ikke umiddelbart involveret i sagen med bus 3A.'