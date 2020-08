Danskerne er vilde med bland selv-slik. Men vores hjerner bliver snydt af posen, så vi fylder mere i.

Fem røde vingummier, ti stærke lakridser og en stor skefuld skumslik med chokoladeovertræk.

Danskerne elsker slik - og særligt af typen, vi blander selv. Men samtidig bliver vi snydt af vores psyke, så vi let kommer til at spise for meget.

- Et eksempel er posetypen. Forskning viser, at vi fylder større mængder slik i posen med flad bund - fremfor det kegleformede kræmmerhus, forklarer Sisse Fagt, der er seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet.

I fagsprog kaldes det "horisontal vertikal illusion". Det betyder, at slikket syner af mindre, når det ligger spredt ud over en flad posebund.

Og netop posen med flad bund er gradvist blevet normen i bland selv-butikkerne.

- Så man køber ubevidst mere for at dække hele bunden. Herefter går folk op til kassen og tænker: "Hold op, slik er blevet dyrt". Men i virkeligheden har de bare købt mere, fordi det ikke syner af meget, siger Sisse Fagt.

Hun råder derfor til, at du kigger på gram frem for pris. Og prøv at fastholde en norm, hvor du ikke køber mere og mere for hver gang.

For butikkerne ved godt, hvad der trækker i den søde tand. Og danskerne køber flere af de mellemstore poser og færre af de små, viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

- Det er problematisk, fordi danskerne i forvejen spiser for meget sukker, men samtidig køber større portioner ad gangen, siger Susanne Hansen, der forsker i madrelateret forbrugeradfærd og er medforfatter til undersøgelsen.

Og her er det ikke bare posens bund, som spiller ind. Det samme gør illusionen om en ugentlig slikdag.

Flere kostundersøgelser har nemlig vist, at danskerne betragter fredag som den dag i ugen, hvor familien gerne må snolde.

- Men når der bliver købt så store mængder, får folk ikke spist det hele. Derfor bliver der også spist slik resten af weekenden og lidt hen på ugen. Og så er det pludselig ikke én ugentlig slikdag, siger Susanne Hansen.

Hun råder derfor til, at I ikke køber mere, end familien reelt kan spise, når der skal spilles brætspil eller ses "Disney Sjov".

- Og i virkeligheden skal man helst kigge på det, man spiser. Så man ikke bare hælder i munden i blinde, siger Susanne Hansen.

Bland selv-slikkets mange farver kan også spille ind. Både når du skovler i posen og sætter dig til rette i sofaen. Seniorrådgiver Sisse Fagt nævner et studie af M&M's som eksempel.

- Folk spiste langt flere, når der var ti farver i skålen, kontra når forskerne havde sorteret dem, så der kun var fem farver i skålen. Det er ren psykologi, siger hun.

