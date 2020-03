'Det var ikke nok at smadre vores fremtid - nu har de også stjålet vores nutid.'

Lige nu florerer et facebookopslag på de sociale medier, hvori ukendte arrangører opfordrer folk til at komme til 'kæmpe coronafest' i Munke Mose i Odense på fredag.

Arrangørerne skriver i opslaget, at politikerne 'gør alt for at redde nogle få gamle fra corona, men intet for at redde de unge fra klimaforandringer.'

I et skriftligt svar til TV 2/Fyn fortæller politiinspektør ved Fyns Politi Henrik Skals, at politiet er opmærksom på opslaget.

'Fyns Politi er bekendte med det nævnte arrangement, som er delt på flere facebooksider. Endvidere har flere borgere i løbet af dagen i dag også skrevet til os for at gøre os opmærksomme på det.'

Det er uvist, hvem afsenderen af opslaget er - derfor er det ligeledes uvist, om det er et rigtigt opslag.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Fyns Politi, men de er endnu ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.

