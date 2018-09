Politiskolen stiller 'store krav' til kommende politibetjente. De har både formelle krav, krav til helbred og fysik og krav til de helt rette persontræk og kompetencer.

Meget anderledes står det ikke til, når Dansk Politi nu vil genetablere en Rytterisektion med politiheste.

Københavns Politis Rytterisektion søger nemlig nu de bedste heste i både sind og fysik.

Har du derfor en hest, som er mellem 5-10 år og med et roligt, stabilt og modigt temperament, kan den måske blive en del af Politiets nye ridende ordensmagt.

Det skriver Politiet i et opslag på Facebook, som på få timer er gået viralt med mere end 2200 delinger og mange hundrede kommentare.

Sidste gang Danmark havde politiheste var det i perioden 1998-2012, hvor Københavns Politis Rytteri havde 10-12 heste.

Den nye Rytterisektion glæder derfor ifølge TV 2 Lorry også organisationen Politihestens Venner, som siden 2012 har arbejdet for, at det ridende politikorps igen bliver aktive.

»Vi synes, det er alle tiders, og vi har et fantastisk godt samarbejde med Rigspolitet om det her. Vi er en følgegruppe, som er med i arbejdsgrupperne og så videre, så det er meget tilfredsstillende,« siger Per Thuesen, næstformand i Politihestens Venner.