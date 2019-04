En del af en større massegrav er dukket frem under arbejdet med at nedlægge kloakrør i det centrale Aalborg.

Det er arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum, der har foretaget udgravningerne, hvor der bl.a. er dukket 10 skeletter af voksne mænd frem fra undergrunden.

Skeletternes indbyrdes placering viser, at de døde er lagt i graven med stor hast, og at der er tale om mennesker dræbt under særdeles voldsomme omstændigheder.

»Et af skeletterne ligger, så man nærmest kan se, hvordan man har haft fat under armene og i benene, da den døde er lagt i graven,« siger arkæolog ved Nordjyllands Historiske Museum, Kenneth Nielsen, der er udgravningsleder på fundet.

Alle i massegraven har tydelige spor af kamp. Her ses en person, som tydeligvis har fået flere slag i hovedet umiddelbart før sin død, og han har desuden markante skader på kæben. (Foto: Nordjyllands Historiske Museum) Vis mere Alle i massegraven har tydelige spor af kamp. Her ses en person, som tydeligvis har fået flere slag i hovedet umiddelbart før sin død, og han har desuden markante skader på kæben. (Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Samtlige skeletter har ifølge arkæologen voldsomme hugskader, som efter alt at dømme stammer fra kamp umiddelbart før deres død. Derfor kan det afvises, at dødsårsagen skulle skyldes sygdom.

Ifølge arkæologerne fra Nordjyllands Historiske Museum er der efter al sandsynlighed tale om faldne fra feltherre Johan Rantzaus storm på Aalborg under Grevens Fejde i 1534.

Et meget voldsomt angreb med mange hundrede dræbte.

Skeletterne vil nu blive pillet op af jorden, så der kan blive foretaget antropologiske undersøgelser, kulstof-14-dateringer og dna-analyser. De vil formentlig bringe arkæologerne endnu mere viden om det dramatiske slag i Danmarkshistorien.