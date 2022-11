Lyt til artiklen

69 999 norske kroner.

Det var prisen for en dyne, som det norske medie Dagbladet studsede over i går.

Og i Danmark er det lige så meget en øjenåbner.

26.999 kroner lyder prisen således for en dyne – hvis du vel at mærke ikke skal have den til to personer.

Ville du bruge 26.999 på en dyne? JA DA NEJ, ER DU SINDSSYG

Til den nette sum kan en 'allergivenlig dyne i særklasse', med navnet Orkide, blive din hos Jysk – hvis du er til dobbeltdyne lyder prisen dog på 44.999 kroner.

Sengetøjslageret, der ellers er kendt for sine særdeles gode tilbud, har dog ikke begået en fejl, når den kommer til den opsigtsvækkende prissætning.

»De (priserne, red.) er korrekte. Det er en dyne af edderdun, derfor er prisen som den er. Det er i sagens natur ikke den dyne, vi sælger flest af, men vi har den i vores sortiment for at sikre, at alle har mulighed for at finde noget, der passer til deres ønsker og, hvis de vil, pengepung,« fortæller kommunikationschefen i Jysk, Åse Andersson, til B.T.

Hun beretter om, at salget af Orkide-dynerne har »ligget stabilt de seneste år«, men at man ikke oplyser det samlede antal solgte edderdunsdyner.

På Jysks hjemmeside berettes det da også, at dynerne er kædens 'mest eksklusive dyne'.

Det er nemlig sådan, at de sjældne dun fra edderfuglens reder bliver indsamlet på stejle fjeldsider, når ællingerne har forladt reden.

De bløde dun, der så indsamles, har en isoleringsevne ud over det sædvanlige, hvorfor edderdunsdyner anses som luksusdyner.