20 meter væk fra stuehuset i Lyne syd for Tarm ligger Henk Streefkerks garage.

Her havde han i midten af januar inviteret en flok venner til fest. Han troede, han havde arrangeret en privatfest, så selvom de var 25 i alt, var han overbevist om, at han ikke havde brudt forsamlingsloftet på fem.

»Jeg skænkede det ikke en tanke, at det ikke skulle være privat grund, for vi betaler jo ejendomsskat af det hele,« siger Henk Streefkerks.

Det insisterede han derfor også på, da Midt–og Vestjyllands Politi bankede på døren midt i festlighederne. Men ordensmagten fastholdt, at han havde brudt loven, og udskrev en bøde. Og nu får politikredsen opbakning fra Justitsministeriet.

Henk Streefkerk er fortørnet over, at hans garage ikke viser sig at være privat. Foto: Privat Vis mere Henk Streefkerk er fortørnet over, at hans garage ikke viser sig at være privat. Foto: Privat

For da historien om Henks ulovlige garagefest nåede folketingsmedlem Dennis Flydtkjær (DF), vækkede det en principiel følelse i ham.

»Min første tanke var, at det var skørt at holde fest. Men jeg sad også med en fornemmelse af, at 'min ejendom er min ejendom'. Det burde ikke være sådan, at politiet bare kan komme vadende ind og bestemme, hvor jeg må være. Så frem for at skulle have sagen gennem retssystemet, besluttede jeg at tage den op i Folketinget,« fortæller han.

Allieret med Folketingets retsudvalg bad Dennis Flydtkjær derfor justitsminister Nick Hækkerup om at forholde sig til sagen. For hvordan hænger det sammen, at man kan få en bøde for at holde fest i sin garage for flere end fem, når man godt må i sin bolig?

I svaret fra Justitsministeriet lyder det:

Henks garage ligger cirka 20 meter fra stuehuset og er markeret med en rød ring på billedet her. Foto: Privat Vis mere Henks garage ligger cirka 20 meter fra stuehuset og er markeret med en rød ring på billedet her. Foto: Privat

'Det er Justitsministeriets vurdering, at en garage eller lignende, der ikke er en integreret del af den private bolig, ikke i sig skal anses for en privat bolig i forsamlingsbekendtgørelsens forstand. Der kan i den forbindelse blandt andet henvises til, at det fremgår af forarbejderne til epidemiloven, at bolig skal forstås bredt og videre end bopæl og først og fremmest sigter til det sted, hvor den pågældende overnatter,' skriver de.

Det betyder dermed, at så længe Henk Streefkerk ikke overnatter i sin garage, så må de maksimalt være fem personer samlet i den.

»Så skal jeg da bare have min ejendomsskat tilbage igen, for så må den jo være offentlig, og dermed skal jeg vel ikke betale ejendomsskat,« lyder svaret fra den vestjyske selvstændige tømrer, der er overrasket over svaret.

»Hvis man laver sådan en vurdering, så vil det vel sige, at garagen er offentlig grund. Og så kan man vel også sige, at alle bare kunne komme og sætte deres bil. Det, synes jeg, er en mærkelig vurdering,« siger han.

Spørgsmålet fra retsuvalget. Foto: Skærmbillede Vis mere Spørgsmålet fra retsuvalget. Foto: Skærmbillede

Vurderingen kommer også bag på Dennis Flydtkjær.

»Det virker, som om de søger efter en forklaring på at retfærdiggøre, at de har besluttet at give ham en bøde på selve aftenen,« siger han og giver et eksempel:

»Hvis man holder 10-års fødselsdag, så må man godt invitere folk ud i indkørslen eller i kælderen, men man må ikke invitere dem over i garagen. Det virker jo ulogisk, og jeg synes, det er en mærkelig afgørelse,« lyder det fra Dennis Flydtkjær.

I vurderingen understreger Justitsministeriet, at hver enkelt sag altid skal bero på en konkret vurdering, men at heller ikke haver, gårdspladser, lader, skure og værksteder anses som privat bolig i forhold til forsamlingsforbuddet.

»Bare fordi man ikke sover i sin garage, så anser folk det jo stadig for deres private ejendom, og det er jo det principielle i, at man burde have ret til bestemme over sin egen ejendom, der fylder,« siger Dennis Flydtkjær.

Hvis det er sådan, det hænger sammen, så skal alle have deres ejendomsskat tilbage. For hvis det ikke er privatejet, hvem ejer det så? Henk Streefkerk

Det er det også hos Henk Streefkerk.

»Hvis det er sådan, det hænger sammen, så skal alle have deres ejendomsskat tilbage. For hvis det ikke er privatejet, hvem ejer det så?« spørger han retorisk.

Men har ministeriet ikke også en pointe i at sætte grænsen ved, at en bolig er der, hvor man bor – for ellers kunne folk med lader jo bare invitere til store fester under epidemien, og det er jo det, vi skal undgå?

»Det er et helt andet princip, for der taler du mere om, hvorvidt man overhovedet skulle have holdt en fest. Og nej, det var ikke smart, men vi ligger alligevel i en del af landet, hvor der er relativ lav smitte, så jeg kan ikke helt se, at det skulle være så slemt,« siger han.

I søndags fik han tilsendt bøden for festforseelsen. Den lyder på 2.500 kroner, men Henk Streefkerk har ikke tænkt sig at betale.

»Vi sender en klage ind, og så ser vi, hvad der sker. Det vil ikke skræmme mig at tage sagen i retten,« siger han.