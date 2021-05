Antallet af herreløse katte stiger og stiger.

Omtrent hver sjette kat i Danmark er ikke øremærket, men en ny lov, som Folketinget har vedtaget, og som træder i kraft 1. juli, betyder, at katteejere nu bliver ansporet til at tage mere ansvar.

»Der er for mange katte, som ikke har nogen ejer. Vi ved, at de herreløse katte er derude, og de formerer sig, og så kommer der jo endnu flere. Det er et stigende problem, og derfor er vi rigtig glade for, at det nu endelig er lykkes at få lovgivning på området,« siger Heidi Brygger, konsulent ved Inges Kattehjem i Glostrup.

Cirka 85 procent af alle katte herhjemme er øremærket.

Men når der findes et sted mellem 650.000 og 700.000 af dem, er der stadig alt for få, der er registreret, understreger hun.

De vildt levende katte og tamme umærkede katte kommer ud over dette antal, så der er reelt endnu flere katte i Danmark.

Der er altså et mørketal.

»Vi mangler at få de sidste 15 procent med. Men vi håber, at den ny lov vil være med til, at flere katteejere tager ansvar og får mærket deres dyr,« siger Heidi Brygger.

Den tre år gamle hunkat Ingrid (foto) er blevet indleveret til Inges Kattehjems internat i Odense af ejeren selv og efter aftale. Men mange katteejere tager ikke ansvar nok og øremærker ikke deres eget dyr. Foto: Jens Anton Havskov

Den nye lov om mark- og vejfred retter sig specifikt mod umærkede katte.

Hidtil – og altså fortsat frem til juli – skal man i mindst 72 timer fremlyse ejeren, før man må tage affære over for en kat, hvis den for eksempel er løbet ind i ens have og holder til der.

Man må dog stadig gerne kontakte for eksempel Inges Kattehjem, som så kan have katten i den periode, hvor ejeren skal fremlyses.

Men hele den del bortfalder nu.

Og det betyder, at hvis en kat ikke er mærket, må du fuldt lovligt tage den til dig som din egen med det samme.

Alternativt kan du også indlevere den til et internat, som har lov til så hurtigt som muligt at finde et nyt hjem til den.

Så hvis man efter 1. juli er katteejer, og katten ikke er øremærket, er der en reel risiko for, at katten med meget kort varsel får en ny ejer og altså aldrig kommer hjem igen.

»De katte, vi får ind, er typisk nogle, hvor folk har fundet en kasse med killinger, eller at et kuld killinger er blevet smidt i en container og fundet der. Og så får vi også voksne tamme, hjemløse katte ind.«

»Vi mangler at få de sidste 15 procent med. Men vi håber, at den ny lov vil være med til, at flere katteejere tager ansvar og får mærket deres dyr,« siger Heidi Brygger fra Inges Kattehjem. Foto: Jens Anton Havskov

»Det nye er, at hvis en kat ikke er mærket, så kan den betragtes som herreløs og kan videreformidles til et nyt hjem, så hurtigt det nu kan lade sig gøre,« siger Heidi Brygger.

»Det sparer internaterne mange ressourcer, og det frigiver mere plads til at hjælpe flere katte. Det er også dyrevelfærdsmæssigt bedre for kattene at komme hurtigere ud i nye hjem,« tilføjer hun.

En rapport udarbejdet i 2018 af Københavns Universitet viser en stigning i antallet af indleverede katte på landets internater på ikke mindre end 256 procent over en 13 år lang periode.

I 2004 blev der på de danske internater indleveret 3.100 katte årligt. Det tal var i 2017 steget til 11.000.