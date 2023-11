Lad være med at vente.

Få børnene vaccineret mod influenza allerede i de kommende uger.

Sådan lyder det i et opråb fra Herlev og Gentofte Hospital, skriver TV 2 Kosmopol.

For i hovedstadsområdet halter det med fremmødet hos de to- til seksårige, der endnu ikke er blevet vaccineret i samme omfang som eksempelvis ældre borgere over 65 år, hvor halvdelen allerede har taget mod tilbuddet.

»Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver vaccineret inden jul, fordi forventningen er, at smitten med influenza og covid-19 vil stige hen over vinteren,« siger Tina Barsøe, leder af vaccinationsstederne på Herlev og Gentofte Hospital:

»Det er derfor vigtigt, de bliver vaccineret, da det også mindsker risikoen for, at de smitter personer i omgangskredsen.«

Skulle de manglende vaccinationer af de mindste eventuelt skyldes en frygt for at blive stukket, understreger man hos hospitalet, at de mindste borgere faktisk slet ikke bliver stukket.

I stedet gives influenzavaccinen som en næsespray.

Det er frem til 15. januar muligt at blive vaccineret uden tidsbestilling.