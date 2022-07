Lyt til artiklen

Varme, gamle madrester. Måske du kan fornemme lugten bare ved tanken.

Lige nu er det højsæson for ubudne gæster i din skraldespand. Det varme vejr er nemlig de helt optimale vilkår for insekter og en ubehagelig lugt i affaldsbeholdere.

»Men hvad er problemet?« tænker du sikkert. For skraldet ryger jo videre ud i containeren eller i den udendørs skraldespand.

Hvad mange nok glemmer er, at andre mennesker skal gennemgå den kvalmende lugt flere timer i døgnet. Nemlig skraldemændene.

Og i den forbindelse kommer Odense Renovation med et opråb, som de deler på Facebook.

'Når sommeren byder på mange varme sommerdage i træk, kan det resultere i, at affaldsbeholderen begynder at lugte. Det tiltrækker fluer, og derfor kan det blive en ubehagelig oplevelse for både dig og din skraldemand.'

Sådan lyder det i et opslag efterfulgt af gode tips til, hvad du kan gøre for at minimere lugtegenerne:

Dryp affaldet godt af, inden du smider det ud. Væsken lugter og tiltrækker fluer.

Læg altid dit restaffald og madaffald i poser. Bind en solid knude på din pose, før du lægger den i din affaldsbeholder.

Læg posen forsigtigt i beholderen, derved undgår du, at der går hul på posen.

Find et skyggefuldt sted til din affaldsbeholder.

Hold låget omhyggeligt lukket, så fluer ikke kan komme ned i affaldsbeholderen.

Rengør din affaldsbeholder med vand og sæbe – for eksempel ved at lægge den ned og spule den med haveslangen.

B.T. har tidligere fortalt, hvorfor det især er vigtigt at slå knude på skraldeposen.

Listen over sorteringskategorier er nemlig blevet længere med årene, hvilket gør, at der går længere tid, mellem skraldespandene tømmes.

Og fordi der går længere tid mellem tømning, får bakterier og svampe mere tid til at udvikle sig. Og det kan få store konsekvenser for renovationsmedarbejderne rundt om i landet.

De bliver nemlig udsat for flere mikroorganismer, såsom bakterier, i løbet af en arbejdsdag, og det kan gøre dem syge. Det viser en ny undersøgelse bag kampagnen 'Skraldet er levende', som Arbejdstilsynet har lavet.

Og den viser altså, at renovationsmedarbejderne kan blive syge med kvalme, diarré, eksem, hovedpine og nedsat lungefunktion, hvis de indånder de usynlige mikroorganismer eller har dem på hænderne og derefter rører ved munden og øjnene.