Solen skinner, foråret er over os, og store dele af landet er lukket ned.

Derfor er naturen det sted, som mange danskere samles i – og det har de i den grad bemærket hos Naturstyrelsen.

»Vi er glade for alle de folk, der kommer. Det må endelig ikke misforståes, men vi kan godt se, der er segmenter af folk, der ikke er vant til at bruge naturen,« fortæller skovfoged i Naturstyrelsen i Thy, Thomas Wessel Fyhn.

Til dagligt huserer han i Danmarks første nationalpark, men han fortæller, at styrelsen oplever problemer over hele landet.

Mange danskere har svært ved at ramme skraldespanden i naturen, fortæller Naturstyrelsen. Foto: Scanix Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mange danskere har svært ved at ramme skraldespanden i naturen, fortæller Naturstyrelsen. Foto: Scanix Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Vi oplever, at man forudretter sin nødtørft i nærheden af toiletter, der er aflåst. Eller i nærheden af stisystemerne. Vi ser også, at der ligger papir rundt omkring, og jeg ved godt, at det forsvinder efter et stykke, men det er da et syn, vi godt kunne være foruden,« siger Thomas Wessel Fyhn.

Lige nu er mange af de offentlige toiletter landet over lukket ned på grund af corona, og han forstår derfor godt, at man på en lang gåtur kan komme ud for en toiletmæssig nødsituation. Han beder bare om, at man rydder op efter sig.

»Så træd væk fra ruten eller stien, gå et stykke ind ved noget buskområde, og sørg for at papiret ikke flyver væk. Man kan med fordel grave det ned,« siger han.

Coronakrisen har fået langt flere danskere til at trække ud i naturen. Forventingen er, at sommeren vil komme til at stå endnu mere i naturens tegn. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Henning Bagger Vis mere Coronakrisen har fået langt flere danskere til at trække ud i naturen. Forventingen er, at sommeren vil komme til at stå endnu mere i naturens tegn. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Henning Bagger

Selvom der er skraldespande placeret ved de etablerede stier rundt i landet, så er oplevelsen også, at danskerne i høj grad har problemer med at ramme dem. Thomas Wessel Fyhn erkender, at de godt kunne sætte nogle flere op og etablere flere toiletter, men han har et bedre forslag, mener han.

»Problemet er, at når vi sætter en skraldespand op, så er vi forpligtet til at tømme den igen. Og det gør vi gerne, men alt andet lige ville det være lettere, hvis folk ryddede på efter sig selv, for så kunne vi bruge ressourcer på at lave nogle sjove stier eksempelvis,« lyder det fra skovfogeden.

Sidste sommer var der en eksplosiv stigning i danskere, der brugte naturen til både at vandre og overnatte, og med en fortsat herskende coronavirus er der ikke noget, der tyder på, det bliver mindre denne sommer.

»Vi forventer os en sommer med fuldt tryk på alle de faciliteter, vi har - hvad enten det er legepladser, shelters og stier, og vi kan jo mærke, at der er en stigende interesse for vandringer. Jeg så i avisen for nyligt, at man regner med, at 82 procent af alle danskere vil blive i danmark, så vi har en klar forventning om, at der kommer tryk på,« siger Thomas Wessel Fyhn.

Derfor mener han også, det er ekstra vigtigt at minde danskerne om, at man skal passe på naturen.