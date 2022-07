Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Strandgæster gemmer sig for livreddere, når de skal bade under rødt flag, skriver TV 2 Lorry.

Og det kan i den grad få fatale konsekvenser, når badegæsterne vælger at trodse de røde flag, livreddere har sat op, når det frarådes at bade.

»Vi oplever, at badegæsterne ikke har respekt for det røde flag,« siger John Mogensen, der er livredderchef for Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, til TV 2 Lorry.

I weekenden blev det røde flag hejst på flere strande langs den nordsjællandske kyst, da man oplevede kraftig blæst fra nordvest.

Det gav farlige badeforhold med risiko for voldsom brænding, strøm og hestehuller mange steder.

Alligevel oplevede livredderne altså, at badegæsterne stadig hoppede i vandet.

Ifølge John Mogensen får det flere livreddere til at sige op, da de synes, det er stressende, når folk ikke hører efter.

»Hvis badegæsterne var lidt mere lydhøre over for livreddernes ekspertise, så ville ansvaret være til at leve med, og jeg ville fastholde flere livreddere,« siger John Mogensen til TV 2 Lorry.