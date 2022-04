Natten til lørdag er Poul Guldborg ude på den sædvanlige rute som natteravn, da han bliver stoppet af en politipatrulje.

En ung kvinde er forsvundet. Hun er gået fra et diskotek i nedtrykt tilstand og er ikke set i mere end tre timer. Hun har hverken pung eller mobil med sig. Politiet viser billeder af kvinden og beder natteravnene lede efter hende.

»Vi går og leder efter hende og går undtagelsesvis ned på havnen. Vi tænker, hun måske er gået ned for at se ud over vandet, hvis hun har været ked af det,« fortæller Poul Guldbjerg.

Den unge kvinde var ikke ved vandet – det var til gengæld flere unge mænd.

»Der står fire unge mænde og tisser ved havnen. Det er mørkt, og der skal jo bare en lille overbalance til, før de falder i det kolde vand. Hvis de ikke er vant til koldt vand, så er det virkelig farligt,« siger Poul Guldborg.

Han er selv både vinterbader og livredder, og han ved derfor, hvor farligt vandet kan være.

»De står med dynejakker, der kan tage en masse vand ind og med åbne bukser. Vandet er 3-4 grader lige nu, så det vil ikke gå lang tid, før de går i kramper, og det kan være svært at komme op i mørket,« forklarer han.

Han og to andre natteravne, der også er vinterbadere, nåede at overveje, om de overhovedet ville kunne redde de unge mænd, hvis der skete noget.

»Vi var i tvivl om, om vi overhovedet kunne bjerge sådan en person op. Vi ville virkelig udsætte os selv for fare i sådan en redningsauktion, hvor personen er i panik, og der er langt hen til en stige,« siger Poul Guldborg.

Både episoden med den unge kvinde, som senere blev fundet i god behold, og de fire mænd har sat tanker i gang ved Poul Guldborg.

»Jeg forstå godt de unge mænd. Det er en fantastisk lyd, når man står der og tisser ned i vandet, og man føler sig endda hensynsfuld, fordi man ikke tisser op af en bygning. Men risikoen for, at man får overbalance eller træder forkert i mørket er stor,« siger Poul Guldborg og fortsætter:

»Desværre har Aarhus simpelthen mistet for mange unge mænd på den konto. Derfor er min stille bøn til de unge mænd, at de skal holde sig helt væk fra havnen. Tag hellere den bøde på 1000 kroner for at tisse op af en bygning.«

Efter natten som natteravn gik Poul Guldborg til tasterne og skrev gode råd til unge mennesker og deres forældre på Facebook. Rådene er nu blevet delt, mere end 1800 gange.

I opslaget opfordrede han både til at holde sig fra havnen og altid gå sammen.

»Jeg nåede at tænke mange ting, da den her unge kvinde var væk. Man når også at tænke på Mia i Aalborg. Jeg ser tit unge kvinder gå alene, de tænker måske, de bare lige skal have lidt luft, eller sagtens kan gå selv, det kan bare være de forkerte mænd, der kommer forbi lige der,« siger Poul Guldborg og uddyber:

»Derfor er min bøn til de unge, at de tager ud sammen, er sammen, trækker luft sammen og går hjem sammen. Alt for ofte møder vi nogen, der er for fulde til overhovedet at tage vare på sig selv, som går alene. Bliv nu sammen, det andet kan være forbundet med livsfare.«

Poul Guldborg har været natteravn i mange år, og han oplever generelt, at de unge mennesker er gode til at passe på hinanden.

»De unge er meget klogere, end da jeg var ung, men vi natteravne bliver nok aldrig helt overflødige. Hvis de unge mennesker stopper med at tisse i vandet og bliver sammen, så tror jeg dog, vi kan nå langt,« afslutter Poul Guldborg,