Snart må udlændinge fra EU- og Schengen-lande og Storbritannien igen komme til Danmark. Det besluttede regeringen torsdag.

Men så længe regeringen fastholder kravet om, at udlændinge skal overnatte i landet i mindst seks dage, redder det ikke sommerindtjeningen på de danske hoteller. Sådan lyder vurderingen fra flere hoteller, B.T. har talt med.

»6-dagsreglen slog benene væk under os. Den er grotesk,« siger Kirsten Aggersborg, der er PR & Communication Manager på Guldsmeden Hotels.

I hotellernes brancheforening Horesta forstår adm. direktør Katia K. Østergaard ikke reglen:

»Skulle man være mere smitsom, hvis man kun overnatter tre gange i Danmark frem for seks?«

Guldsmeden Hotels har svært ved at tiltrække udenlandske gæster, når de skal booke seks overnatninger i Danmark. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Guldsmeden Hotels har svært ved at tiltrække udenlandske gæster, når de skal booke seks overnatninger i Danmark. Foto: Søren Bidstrup

Hun glæder sig over, at turisterne nu igen får adgang til Danmark.

»Men det hjælper ikke meget, hvis betingelserne for at komme ind i landet fortsat er så restriktive, at det holder turisterne væk,« siger hun.

Af de udenlandske turister, der sidste år tog til Danmark, opholdt kun fire procent sig i landet i seks nætter, viser tal fra Horesta.

»I gennemsnit bor en udenlandsk ferie-turist på et dansk hotel i 2,2 dage. Der er langt op til at booke tre gange så lang tid,« siger Katia K. Østergaard.

Hun forestiller sig, at turisternes rejsemønstrene kunne ændres, hvis reglen om seks overnatninger gjaldt i andre lande.

»Men hele humlen er, at Danmark går solo her. Vi er det eneste land i hele Europa, der har den restriktion. Jeg mener, at den er i strid med EU-kommissionens regler for grænseåbningen,« siger hun, der forudser at turisterne vil gå udenom Danmark i år.

Det scenarie kan Kirsten Aggersborg fra Guldsmeden Hotels nikke genkendende til.

»Det eneste, vi får, er aflysninger. Da politikerne sagde, at man ikke måtte overnatte i København, aflyste udlændinge, men også danskerne deres bookinger, fordi de troede København var farlig. Det har sat sig i bevidstheden hos både danskere og udlændinge,« siger hun.

Guldsmeden Hotels har seks hoteller i København, et i Aarhus og seks i udlandet. I de kommende dage åbner Guldsmeden igen alle deres hoteller i både Danmark og udlandet. Men siden coronakrisen lukkede Danmark i marts måned, har kun ét hotel i København været åbent. Ud af de 212 værelser som Hotel Axel Guldsmeden råder over, har kun 15-25 værelser været lejet ud pr. dag.

Kirsten Aggersborg fra Guldsmeden Hotels kalder seks dages reglen grotesk. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Kirsten Aggersborg fra Guldsmeden Hotels kalder seks dages reglen grotesk. Foto: Søren Bidstrup

»Lige nu bløder vores branche nok mere end nogen anden. Juli måned er død. Bliver seks-dages reglen ophævet, kan vi måske redde noget af salget i august, fordi sydeuropæerne holder ferie senere på sommeren,« siger hun og tilføjer:

»Regeringen siger, at de baserer deres beslutninger på sundhedsfaglige fakta, men det mangler vi dokumentation for. Man føler sig som et uartigt barn, når man bliver ved med at stå og plage om at få en forklaring.«

Klinisk professor, Henrik Nielsen, der er ledende overlæge i infektionsmedicin på Aalborg Universitet kender ikke regeringens argumenter for at indføre seks dagsreglen. Men han gætter på, at det handler om ren matematik.

»Har man 1.000 hotelværelser, hvor der må komme nye gæster hver nat, så har man seks gange så mange potentielle smittespredere, som hvis man tillader nye gæster hver sjette nat,« forklarer han.

»Jeg tolker reglen som, at man ikke har lyst til at give det hele frit. Derfor har regeringen sat en talmæssig grænse.«