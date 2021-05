Da 22-årige Astrid søndag var på vej hjem efter at have spist brunch med sin kæreste, blev hun mødt af et syn, der straks vakte hendes vrede:

Brugte, lyseblå éngangsmundbind lå i hobetal langs skinnerne og mellem svellerne på Øresund Station på Amager.

»Jeg synes, at folk skal se, hvor sure andre bliver over det,« siger hun.

Derfor tog hun et billede, der dokumenterer det aktuelle 'miljøsvineri', som den jurastuderende kalder det.

22-årige Astrid er godt træt af miljøsvineriet, som de mange éngangsmundbind forårsager, når de ikke bliver smidt i skraldespande.

»Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Jeg kan ikke forstå, at det skal være et problem at tage sit mundbind af og smide det ud. Der er ikke mange meter til en offentlig skraldespand – slet ikke på stationerne,« siger hun.

Også 49-årige Hanne Hede fra Svogerslev er godt træt af, at mundbind lemfældigt bliver smidt på gaderne eller i naturen.

»Jeg synes, det er utroligt. Det kan jo ikke være svært at tage mundbindet med sig og smide det ud, når man kommer hjem,« siger hun.

Hanne Hede var blandt de 185.000 danskere, der i april deltog i den årlige affaldsindsamling.

Ved Øresund Station flyder det med brugte mundbind.

På bare to timer samlede hendes hold 216 kilo affald sammen fra det meste af Svogerslev.

Plastik, cigaretskod og takeaway-emballage fyldte mest i skraldesækkene. Men 122 mundbind blev også fundet i den lille provinsby.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening blev der i alt fundet 52.000 mundbind på landsplan.

»Alt for mange steder flyder det med engangsmundbind, og selvom problemet er størst i byerne, er det ikke noget, vi bare kan lukke øjnene for. Mundbind er skadelige for miljøet og dyrelivet, hvis først de havner i naturen, og derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om problemet,« siger præsident Maria Reumert Gjerding.

Bunker med skrald, herunder tusindvis af mundbind, blev fundet i april. Foto: Hanne Hede

Ifølge 22-årige Astrid skyldes problemet med mundbind, der ikke havner i skraldespandene, at for mange udviser ligegyldighed over for miljøet.

»Der står så mange skraldespande, at hvis man ønsker at smide sit mundbind ud, så ligger det lige til højrebenet. Det er tilsyneladende folks holdning, den er gal med.«

Hanne Hede stemmer i:

»I Japan ser man ikke skrald ligge og flyde. Det er et simpelthen et spørgsmål om opdragelse,« siger hun.