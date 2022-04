Frederikke Donvild kan tydeligt se, hunden er utilpas. Den forsøger at sige fra, men to unge piger respekterer det ikke, og Frederikke Donvild frygter, hvordan situationen kan udvikle sig.

Hun er nødt til at gribe ind – med indkøbsposer i hænderne og en netop afsluttet handletur i Brugsen i Lystrup, må hun tale hundens sag.

»Jeg vurderede, det var en meget risikofyldt situation, fordi hunden tydeligt forsøgte at sige fra. Pigerne risikerede en virkelig træls situation, så jeg bad dem være søde at trække sig væk fra hunden. Det gjorde ondt i mit dyrehjerte, at hunden ikke kunne sige fra,« siger Frederikke Donvild.

Episoden kan virke harmløs, men den er ikke enkeltstående. Det har sat nogle tanker i gang ved Frederikke Donvild.

»Jeg synes simpelthen, at det er frygteligt ærgerligt, og det kan ikke passe, man ikke trygt kan sætte sin hund foran et supermarked, når man skal ind at handle,« siger hun.

Hun har nemlig flere gange oplevet, hvordan både velmenende mennesker – og det modsatte – forsøger at komme i kontakt med hunde, der står spændt fast og venter på deres ejer.

»Det er mig en gåde, man kan få sig selv til at gå hen til hunde, der er bundet. Jeg savner en fælles forståelse for, at uanset hvor sød en hund ser ud, så går man ikke hen til den, før ejeren er tilbage – så venter man,« siger Frederikke Donvild og uddyber:

»Det gør mig utryg, at folk gør det. Hunden kan se rigtig sød ud, men man aner ikke, hvad den har med i bagagen, og det er hunden, der får skylden, hvis den bider, fordi den blev bange.«

Må man gå hen til en hund, der står bundet?

Frederikke Donvild har selv haft mange hunde, men hun ville aldrig turde at tage dem med ud at handle – netop af den grund.

»Mine hunde kommer aldrig med, fordi der har været så mange episoder og oplevelser, hvor jeg har set, hundene ikke kan stå i fred. Jeg synes, det er for dårligt, man ikke trygt kan stille sin hund vel vidende, den er uberørt, når man kommer tilbage,« siger hun.

Hun ved, at langt de fleste kun vil hundene det godt, men også det skaber en frygt.

»Man går ikke hen til en hund i snor! Det respekterer folk ikke. Ejeren risikerer at miste sin hund, fordi den bliver bange, og dens eneste mulighed for at sige fra er at bide. Det er ikke i orden at skulle aflive en hund, som andre er gået hen til uden at få lov, mens den står bundet. Det gør man bare ikke,« siger hun og tilføjer

»Man skal altså behandle dyr ordentligt.«

Frederikke Donvild lavede efter den sidste episode et opslag på Facebook, hvor hun gjorde opmærksom på, at folk skal lade hunde, der er bundet værre.

Siden har hun kun mødt opbakning og positiv respons.

»Det sætter selvfølgelig nogle tanker i gang, at så mange bakker mig op, det er jeg glad for. Men jeg tænker også, hvis så mange er enige, hvorfor er jeg så den eneste, der blander mig i de situationer – for det har jeg nemlig været. Jeg kunne godt savne, at flere havde mod på at sige noget, når de ser dyr, der ikke bliver behandlet ordentligt,« afslutter Frederikke Donvild.