Inuit Ataqatigiit står til at blive Grønlands største parti med 36 procent til valget til Inatsisartut.

Interne regeringsstridigheder og et meget omstridt mineprojekt i det sydlige Grønland ser ud til at gøre sit udslag i meningsmålingerne.

I hvert fald viser en måling i det grønlandske medie Sermitsiaq.AG, at Inuit Ataqatigiit (IA) bliver det største parti i det grønlandske parlament, Inatsisartut, når der er valg til Det Grønlandske Selvstyre, Naalakkersuisut, den 6. april.

IA vil få 36 procent af stemmerne, når grønlænderne går til stemmeurnerne, viser meningsmålingen.

Partileder Múte B. Egede kan derfor blive den, der vrister posten som formand for selvstyret fra Kim Nielsen.

Kim Kielsen blev vippet af pinden som formand for sit eget parti, Siumut, i november. Men han blev siddende som formand for det grønlandske landsstyre i en saga, der endte med udskrivelsen af valget.

I meningsmålingen fra Sermitsiaq.AG står Siumut til en tilbagegang fra 27,3 procent i 2018 til 23,2 procent.

Men det er ikke bare de interne stridigheder i Siumut, der virker udslagsgivende op til valget til Naalakkersuisut.

Også et mineprojekt nær Narsaq i Sydgrønland deler vandene. Her planlægger selskabet Greenland Minerals at udvinde sjældne jordarter fra Kuannersuit (Kvanefjeld) i flere årtier.

De sjældne jordarter indeholder radioaktive stoffer som uran og thorium.

Siumut bakker op om projektet, mens IA er ubetinget imod udvinding af råstoffer i Kuannersuit, som både den grønlandske forening Urani Naamik (Uran Nej Tak) og Greenpeace har udtrykt bekymring for.

En rapport om minens betydning for miljøet er sendt til offentlig høring i Inatsisartut den 1. juni, der som bekendt er efter valget.

Derfor kan udfaldet af valget meget vel afgøre projektets fremtid.

/ritzau/