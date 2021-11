Skal man tro en pressemeddelelse, som er blevet udsendt af Transportministeriet, så går det efterhånden meget godt på hele kørekortområdet.

Men spørger man Martin Dupont, der er kørelærer i Odense, så ser virkeligheden noget anderledes ud.

»Færdselsstyrelsen er dygtige til at fortælle, at de klarer det godt. Men mine frustrationer er stadig store,« siger Martin Dupont til B.T.

B.T. har flere gange kunnet fortælle om massive problemer med at booke teori- og køreprøver både i Odense og i resten af landet.

Mange af problemerne opstod i takt med, at Færdselsstyrelsen skulle overtage prøveafviklingen fra politiet. Men her næsten to måneder efter, at Færdselsstyrelsen overtog kørekortområdet, så mener Transportministeriet at kunne ane lysere tider forude.

»Det er et meget bredt flertal, der besluttede at samle hele området hos Færdselsstyrelsen, og det blev også meldt klart ud, at ventetiden ikke forsvinder fra første dag – til gengæld vil forbedringer komme løbende, og det er netop det, vi ser nu,« siger Transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

Men for Martin Dupont er de forbedringer endnu ikke nået hele vejen til hans køreskole.

»Jeg har været nødt til at reducere mit elevoptag, for ellers ville jeg ikke kunne levere en god service. Og det betyder jo så, at jeg ikke tjener de penge, som jeg skal,« siger Martin Dupont og tilføjer:

»Jeg kan selvfølgelig ikke blive ved med kun at optage elever, så jeg kan dække mine omkostninger. Medmindre jeg selvfølgelig bare skal leve af æbler og kærlighed.«

For Martin Dupont er det i særdeleshed teoriprøverne, som er den helt store udfordring. Men det er heller ikke nemt at skaffe køreprøver.

»Køreprøverne bliver lagt ud i bookingsystemet, 10 dage før prøven skal afholdes, og det skaber en enorm udfordring for os. Det er nemlig ikke altid, at vi kan nå at få vores elever klar til en køreprøve på kun 10 dage,« siger han.

Transportministeriet anerkender i den udsendte pressemeddelelse, at der opstod en stor pukkel af elever, der bare venter på at komme ud på den anden side af systemet med et kørekort i hånden. Og meget af den pukkel skyldes langvarige nedlukninger som følge af coronapandemien.

Og det betyder for kørelærer som Martin Dupont, at man skal være hurtig, når der lægges prøver ud. Der er nemlig mange om buddet.

»Jeg talte med en kollega i fredags, hvor der blev lagt prøver ud. Omkring 1.000 prøver blev gjort tilgængelige, og de var væk inden for 20 sekunder,« fortæller Martin Dupont.

Tidligere har B.T. kunne fortælle, at det ikke kun er kørelærere i Odense, som nupper prøverne i byen. Og den fornemmelse har Martin Dupont stadig.

»Odense ligger jo lige i smørhullet af Danmark. Så vi er udfordret af, at køreskoleelever fra både Jylland og Sjælland søger mod Fyn for at få prøver,« afslutter han.