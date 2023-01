Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Venø Seafood tilbagekalder østers.

Det sker efter, de har fået flere henvendelser fra kunder, der er blevet syge med opkast og diarré.

Det oplyser Venø Seafood, der står for det største salg af østers i Danmark.

»Hvis de igangværende undersøgelser påviser, at det faktisk er vores parti, der er kilden til sygdomstilfældene, så vil vi naturligvis dybt beklage det, for vi ønsker naturligvis ikke, at nogen bliver syge,« siger Kristian Borbjerggård, direktør og ejer af Venø Seafood, til TV Midtvest.

Udmeldingen kommer efter nytårsaften, hvor flere har skålet det nye år ind med østers.

Østerserne, der tilbagekaldes, er de Norske Sandefjords-østers med pakkedato fra 27. til 30. december.

Selvom Fødevarestyrelsen fortsat er i gang med at undersøge, hvad østerserne fejler, så har Venø Seafood vagt at tilbagekalde dem for en sikkerheds skyld.