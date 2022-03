Fra nu og tre måneder frem vil det ikke være muligt at komme helt tæt på en kendt, jysk seværdighed.

Årsagen er, at der 10. marts skete et stort skred ved Bulbjerg Klint i Thy – og det frygtes nu, at yderligere skred vil forekomme.

Derfor har politiet indført et midlertidigt adgangsforbud frem til 24. juni, hvorfor området omkring klinten vil være helt afspærret, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Allerede da skredet skete 10. marts meldte politiet, at der var frygt for yderligere skred.

Her kan du se, hvor adgangsforbuddet gælder. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Her kan du se, hvor adgangsforbuddet gælder. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

'Vi har i samarbejde med Naturstyrelsen afspærret et område ved Bulbjerg Klint i Thy, da der har været et større skred. Vi opfordrer alle til at holde sig væk, da der er risiko for yderligere skred – færdsel i området er derfor forbundet med stor fare', lød politiets melding dengang.

Og nu er et decideret adgangsforbud så indført, hvilket politiet har foretaget i samarbejde med Kystdirektoratet, der melder om »akut og forhøjet nedstyrtningsfare« ved klinten.

'Midt- og Vestjyllands Politi vurderer, at det på baggrund af nedstyrtningsfaren er nødvendigt at indføre et adgangsforbud i området for at forebygge, at nogen kommer til skade', lyder det videre i pressemeddelelsen.

Naturstyrelsen oplyste 10. marts, at der i perioden havde været flere store skred ved Bulbjerg Knudes Klint.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

I alt er cirka 150 kubikmeter kalkstensblokke faldet ned på stranden i samme periode.

Det er som følge af naturprocesser og tyngdekraftens påvirkning af klinten, at Kystdirektoratet vurderet, at yderligere skred kan ske.

Derudover gør det varme vejr om dagen kombineret med nattefrost, at der sprænges kalkstensblokke ud af 'Fuglefjeldet'.

Ingen personer kom til skade ved skredet 10. marts.