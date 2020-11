Et opsigtsvækkende opgør mellem Rigspolitiet og tidligere afdelingschef Bettina Jensen ender nu i retten.

B.T. kan i dag fortælle, at Rigspolitiet har stævnet Bettina Jensen for at få hendes gyldne håndtryk på 1,4 millioner kroner tilbage.

Rigspolitiet ønsker at bortvise hende med tilbagevirkende kraft.

Stævningen kommer efter et forgæves forsøg på at få Bettina Jensen, der var afdelingschef i Rigspolitiet fra 2011 til 2017, til frivilligt at indbetale pengene.

Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen fik 790.250 kroner ind på sin private konto fra veninden Mariann Færø, som Bettina Jensen hyrede og forgyldte med 10,5 mio. kroner. Foto: Bjarne Lüthcke/Ritzau Scanpix Vis mere Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen fik 790.250 kroner ind på sin private konto fra veninden Mariann Færø, som Bettina Jensen hyrede og forgyldte med 10,5 mio. kroner. Foto: Bjarne Lüthcke/Ritzau Scanpix

Dermed risikerer Bettina Jensen nu at have to retssager hængende over hovedet.

Som tidligere afdækket i B.T. efterforskes Bettina Jensen og veninden Mariann Færø også for bestikkelse.

Det sker, fordi Bettina Jensen modtog 800.000 kroner på sin private bankkonto af Mariann Færø. Ifølge Rigspolitiets mistanke som tak for de opgaver for i alt 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fik af Bettina Jensen på blot tre år.

Desuden har Bettina Jensen modtaget pelse for 62.000 kroner, ligesom de har været på skønhedsklinik sammen, hvor Bettina Jensen – ifølge sin egen forklaring – betalte 58.000 kroner i kontanter.

Her er Bettina Jensen og Mariann Færøs forklaringer Bettina Jensen har under afhøringerne foretaget af Københavns Politi forklaret, at overførslerne på 800.000 kroner skyldes, at hun samtidig med sit job som chef i Rigspolitiet udførte konsulentarbejde for Mariann Færø. Bettina Jensen fik 1.000 kroner i timen for ulejligheden. Mariann Færø har forklaret noget lignende. Til at underbygge påstanden har Bettina Jensen og Mariann Færø fremlagt fakturaer fra Bettina Jensens firma B up Front for nogle af overførslerne. I forhold til pelse og skønhedsoperationer har hun forklaret, at hun ikke har modtaget gaver, men betalt for det hele selv.

Nu forsøger Rigspolitiet så at få tilbagebetalt den lønpakke, som Bettina Jensen fik, da hun blev fyret i februar 2017.

Fyringen kom i kølvandet på B.T.s afdækning af lovbrud, mulig overbetaling og tætte relationer til blandt andre Mariann Færø og to andre konsulenter.

Med sig fik Bettina Jensen helt præcist 1.407.062 kroner.

På fyringstidspunktet benægtede Bettina Jensen hårdnakket, at hun havde private relationer til konsulenterne herunder til Mariann Færø. Der var tale om 'en professionel samarbejdsrelation', hvilket stadig var Rigspolitiets opfattelse, da hun blev fyret.

Konsulent Mariann Færø er sigtet for bestikkelse efter at have overført godt 800.000 kroner til Bettina Jensens private konto. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første k Vis mere Konsulent Mariann Færø er sigtet for bestikkelse efter at have overført godt 800.000 kroner til Bettina Jensens private konto. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første k

Af stævningen fremgår det, at Rigspolitiet mener, at det blev ført bag lyset af Bettina Jensen.

'Med viden om Bettina Jensens og Mariann Færøs private samarbejdsrelation ville Rigspolitiet i stedet have ophævet Bettina Jensens ansættelsesforhold og dermed bortvist hende med virkning fra den 4. februar 2017,' skriver Rigspolitiets advokat Jørgen Vinding fra advokatfirmaet Nordbo Vinding i stævningen.

Hendes tætte forhold til Mariann Færø er ikke eneste argument fra advokatens side.

Som beskrevet i B.T. tidligere hævder Bettina Jensen, at hun har lavet konsulentarbejde for Mariann Færø for de 790.250 kroner, som hun fik ind på sin konto i perioden fra 2012 til maj 2015.

Et arbejde, Rigspolitiet ikke mener har fundet sted.

Under alle omstændigheder indberettede Bettina Jensen ikke sin mulige sidegesjæft til Rigspolitiet.

Hun ville aldrig – fremgår det af stævningen – have fået lov til at lave konsulentarbejde for Mariann Færø, hvis hun havde spurgt.

'Derved ville hun bringe sig selv i en interessekonflikt og/eller være inhabil i forhold til sin stilling som afdelingschef i Koncernservice med ansvar for bl.a. Rigspolitiets indkøb af konsulentydelser,' skriver Rigspolitiet i stævningen.

Bettina Jensen var ansat ved Rigspolitiets hovedkvarter på Polititorvet i København. Nu forsøger Rigspolitiet at få hendes fratrædelsesgodtgørelse tilbage. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Bettina Jensen var ansat ved Rigspolitiets hovedkvarter på Polititorvet i København. Nu forsøger Rigspolitiet at få hendes fratrædelsesgodtgørelse tilbage. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Rigspolitiets krav om tilbagebetaling blev truffet, da det fik indsigt i Københavns Politis efterforskning. Den viste, at Bettina Jensen havde modtaget 22 overførsler for i alt 790.250 kroner fra Mariann Færø.

Alligevel valgte Københavns Politi i november 2019 at lægge efterforskningen ned. Den beslutning blev – efter en klage fra Rigspolitiet – blot en måned senere omgjort af Rigsadvokaten, der bad Københavns Politi om at genoptage efterforskningen.

Derfor er Bettina Jensen nu sigtet efter straffelovens bestemmelser om bestikkelse, der kan give op til seks års fængsel. Stævningen i forhold til det gyldne håndtryk kører parallelt med en mulig straffesag.

Rigspolitiet bekræfter over for B.T., at Bettina Jensen er blevet stævnet, men har ikke yderligere kommentarer.

Bettina Jensens advokat fra fagforbundet Djøf, Anita Strauss Sørensen, ønsker ikke at kommentere sagen.

Få overblik over skandalesagen Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner) Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Siden B.T.s første afdækning af sagen i 2016 er der blevet lavet fire rapporter om sagen. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. PwC-rapporten afdækkede også Bettina Jensens relationer til de tre konsulenter. Ifølge PwC var der i mail indikationer på, at Bettina Jensens aftaler med konsulenterne 'var baseret på tætte relationer til Bettina Jensen' og med 'direkte tildeling umiddelbart efter ansættelsen af Bettina Jensen i Rigspolitiet'. Dog kunne PwC 'ikke entydigt fastlægge tætte venskabelige forhold af privatlignende karakter'. Revisionsfirmaet havde også svært ved at få det fulde overblik over, hvilke opgaver konsulenterne løftede for de mange millioner. Der manglede nemlig dokumentation for, hvad der var udført for de høje regninger. »Afledt heraf er der principielt risiko for, at politiet kan have betalt for ydelser, som ikke er modtaget,« lød det i rapporten.

Dog fremgår det af et svar fra Anita Strauss Sørensen til Rigspolitiet fra 23. januar 2019, at Bettina Jensen ikke har til hensigt at betale tilbage. Det begrundes blandt andet med, at Rigspolitiet ifølge advokaten var vidende om, at sagen ikke var undersøgt til bunds, da fratrædelsesaftalen blev indgået.

'Under alle omstændigheder vil en bortvisning ikke kunne ske med tilbagevirkende kraft, hvorfor den løn, der er udbetalt i perioden fra indgåelse af fratrædelsesaftalen og indtil fratrædelsestidspunktet, ikke kan kræves tilbagebetalt,' skriver Anita Strauss Sørensen.