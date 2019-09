Hun deler toilet og bad. Har ingen ovn og kun et mikroskopisk køleskab. Og så er der en reel risiko for, at hendes nye studiebolig synker.

»It's a real thing. Jeg håber aldrig, min båd synker, men hvis den gør, så mister jeg jo alting,« siger Zenna Fiscella.

Hun er 24 år, svensk, uddanner sig til kaospilot og har netop sejlet sin nye 30-fods studiebolig fra Sverige til Aarhus Lystbådehavn.

Ligesom mange andre studerende har Zenna Fiscella også haft svært ved at finde et sted at bo. Så hun købte en båd.

Stort køleskab og ovn må man leve uden, hvis man bor på en båd. Foto: Rasmus Laurvig Vis mere Stort køleskab og ovn må man leve uden, hvis man bor på en båd. Foto: Rasmus Laurvig

»Dels fordi jeg i forvejen rejser meget, og dels fordi jeg synes rigtig godt om at bo på en båd. Det er ret hyggeligt,« siger hun.

Og det synes vennerne også.

»Vi kan sejle ud, når vi vil. Vi kan bade i havet og se en masse solnedgange,« siger hun.

Zenna Fiscella er da heller ikke den eneste, der har valgt, at havnen skal danne rammen om studielivet. Selv kender hun en lille håndfuld andre studerende, som også bor på en båd.

Zenna har netop sejlet sin båd fra Sverige til Aarhus, hvor hun er ved at uddanne sig til koaspilot. Foto: Rasmus Laurvig Vis mere Zenna har netop sejlet sin båd fra Sverige til Aarhus, hvor hun er ved at uddanne sig til koaspilot. Foto: Rasmus Laurvig

Efterspørgslen på et flydende studieliv er noget, som de to havnefogeder på Aarhus Lystbådehavn og Marselisborg Lystbådehavn mærker til.

»Jeg får dagligt henvendelser fra folk, der er interesseret i at bo fast på havnen, og nogle af dem er også studerende,« siger havnefoged i Aarhus Lystbådehavn Ejvind Nielsen og bemærker, at det ofte er billigere at bo på en båd frem for at skulle betale for at bo til leje inde i byen.

Aktuelt bor der 35-40 mennesker fast i Aarhus Lystbådehavn. Nogle af dem er familier, og nogle af dem er unge mennesker. Her er ifølge Zenna Fiscella et helt særligt naboskab.

»Man kommer meget tættere på sine naboer, end når man bor i en lejlighed. Der er et naturligt sammenhold, hvor man hjælper hinanden,« siger hun.

Zenna sover, arbejder og laver mad i samme rum. Foto: Rasmus Laurvig Vis mere Zenna sover, arbejder og laver mad i samme rum. Foto: Rasmus Laurvig

I den sydlige del af Aarhus er der også gang i havnen. Det er her, i Marselisborg Havn, Zenna Fiscella med tiden håber på at få en fast plads, som vil koste hende ca. 9.000 kroner om året.

»Vi har 25, som bor fast hernede, og så har jeg lov til at tage nogle studerende ind engang i mellem, hvis de er helt desperate,« siger Thomas D. Fog, der er havnefoged på Marselisborg Lystbådehavn.

Han bemærker dog, at der de senere år er kommet lidt færre henvendelser.

»Vi kan godt mærke, at den indsats, der har været i Aarhus for at skaffe studieboliger, har virket,« fortæller Thomas D. Fog.

For første gang nogensinde kan Aarhus nemlig melde 'homesafe'. Alle, der har søgt, har til studiestart fået en bolig.

Zenna Fiscellas valg af bolig må derfor også siges at være mere et aktivt tilvalg end en nødløsning.

»Det er fantastisk at bo på en båd. Jeg vågner til ro. Jeg er tæt på naturen hele tiden. Og jeg kan sejle lige derhen, hvor jeg vil,« siger hun.

Lige nu hvor solen skinner og havet hver dag kalder på en dukkert, er det da også lidt af en drøm.

Lige nu ligger båden i Aarhus Lystbådehavn. Men Zenna har fået lovning på en fast plads i Marselisborg Havn. Foto: Rasmus Laurvig Vis mere Lige nu ligger båden i Aarhus Lystbådehavn. Men Zenna har fået lovning på en fast plads i Marselisborg Havn. Foto: Rasmus Laurvig

Zenna Fiscella har dog endnu ikke prøvet en vinter i båden. Og det er et lidt noget andet, når det knap 20 grader varme vand fryser til grødis.

»Af samme grund har jeg købt en båd med to varmesystemer. Her er både gasvarme og elektricitet, som holder mig varm,« siger hun.

Udsigten til vinter tager Zenna Fiscella nu helt med ro, og hun er ikke et øjeblik i tvivl om, at det nye hjem passer perfekt til hende.

»Livet bliver lidt mere som et eventyr.«