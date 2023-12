Statsminister Mette Frederiksen vil gerne lægge blomster for de civile palæstinensiske ofre for Israels bomber i Gaza.

Men statsministeren ved ikke, hvor hun skal lægge dem.

Nu tilbyder formanden for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforeningen, Fathi El-Abed, at tage statsministeren i hånden og hjælpe hende med at finde et passende sted.

»Jeg har mange bud. Og jeg tager gerne statsministeren i hånden,« siger Fathi El-Abed, inden han begynder at opliste mulighederne – blandt andet en mindehøjtidelighed, hvor også den fremtrædende socialdemokrat og overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen, planlægger at deltage og holde en tale.

Mette Frederiksen har tidligere lagt blomster for de civile ofre på den anden side af konflikten mellem Palæstina og Israel. Det var i oktober foran den israelske ambassade i København til minde for de israelske ofre for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober.

Frederiksen blev dengang spurgt af en journalist fra TV 2, om hun også kunne finde på at lægge blomster for de civile palæstinensiske ofre. Det afviste hun ved at kalde spørgsmålet »dybt bekymrende« og »aldeles historieløst«.

Siden da har hun ændret holdning.

Da hun fik samme spørgsmål igen i december – et par måneder og mange bomber senere – svarede hun pludselig, at »selvfølgelig« kunne hun finde på også at lægge blomster for palæstinensere.

Og i tirsdags uddybede hun det i et interview med Politiken ved at sige, at hendes »hjerte græder« for de civile ofre på begge sider af konflikten. Hun har bare endnu ikke fundet det rigtige sted til at lægge blomsterne for de døde civile palæstinensere:

»Jeg har ikke fysisk lagt blomster. Det er ikke fordi, jeg ikke vil. Men måske mere fordi, jeg ikke lige har fundet en lokation, hvor det er oplagt at gøre det,« siger hun til Politiken.

Statsminister Mette Frederiksen lægger blomster ved Israels Ambassade i København sammen med Israels ambassadør, David Akov, tirsdag den 10. oktober 2023. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Formanden for Dansk-palæstinensisk Venskabsforening, Fathi El-Abed, foreslår, at Mette Frederiksen blandt andet tager med ham til en mindehøjtidelighed for døde børn i Gaza fredag den 29. december på Rådhuspladsen.

Her er det også planen, at Københavns socialdemokratiske overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, deltager ved at tænde det første lys og holde en tale. Det bekræfter overborgmesterens presseafdeling over for B.T.

»Hvor der er vilje, er der vej, plejer vi jo at sige herhjemme,« siger Fathi El-Abed.

Fathi El-Abed, formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening. Foto: Søren Bidstrup

'Ingen grund til bekymring'

En af arrangørerne bag mindehøjtideligheden på Rådhuspladsen i København er læge Amani Meaidi.

»Mette Frederiksen er da mere end velkommen,« siger Amani Meaidi.

Mette Frederiksen har tidligere harceleret mod støttedemonstrationer for Palæstina, hvor der er blevet udtrykt sympati med Hamas og blevet råbt »Palæstina er besat! Det skal løses med jihad«.

Men det er ikke en del af arrangementet på fredag, siger Amani Meaidi:

»Jeg ser ingen grund til at være bekymret over at lægge blomster til vores arrangement. Det er ikke et politisk event. Det er en ren sorgmanifestation, hvor folk får mulighed for at tænde et lys for de børn, der er gået tabt i de seneste måneder, og de børn, der er efterladt med kæmpe ar på krop og sjæl.«

»Det er ærgerligt, at man skal tænke over, om man kommer til at støde nogen, når det handler om Gazas børn.«

Hvad er din egen holdning til Hamas?

»Jeg vil aldrig nogensinde gå ind for drab på civile. På ingen måde. Vi, arrangørerne, fordømmer drab på civile, uanset om de er israelere eller palæstinensere,« siger Amani Meaidi.

Københavns socialdemokratiske overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, planlægger ifølge hendes presseafdeling at deltage i 'Sorgmanifestationen for Gazas børn' på Rådhuspladsen fredag aften. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

'En loyal dansker'

Hvis Mette Frederiksen ikke har mulighed for at deltage i mindehøjtideligheden på fredag, så opfordrer Fathi El-Abed hende til at i stedet for at lægge sine blomster foran venskabsforeningens lokaler på Dronningensgade 14 på Christianshavn i København:

»Det er der også flere andre, der har gjort.«

Også her kan Mette Frederiksen ifølge Fathi El-Abed være sig sikker på, at man tager afstand fra Hamas' drab på civile israelere:

»Jeg har så mange gange sagt, at ingen mennesker ved sine fulde fem går ind for drab på civile,« siger formanden.

Alligevel er han ikke meget for at kalde Hamas en terrororganisation.

Det er nok en betingelse for Mette Frederiksens blomster, at man fordømmer Hamas. Vil du kalde Hamas en terrororganisation?

»Jeg kalder Israel for en terrorstat, der udøver terror. Jeg vil ikke kræve, at nogen skal kalde Israel det ene eller andet. Jeg konstaterer bare, at vi desværre lever i en tid, hvor det ene kaldes terror, men ikke det andet.«

Mener du også, at Hamas er en terrororganisation?

»Altså generelt? Krig er jo terror, for hulen. Jeg kan ikke huske, at du eller andre også har spurgt nogen af Israels venner, om det, palæstinenserne udsættes for, ikke også er terror.«

»For tredive år siden havde du spurgt, om Nelson Mandela var terrorist. Vi lever i en verden, hvor vi ikke holder med de svage. Så lad os bare være enige om, at krig generelt er terror.«

Fathi El-Abed, formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, har tidligere stillet op som politiker for SF. Foto: Søren Bidstrup

Jeg beder dig ikke om at sige, at kun det ene er terror. Jeg spørger: Er Hamas i dine øjne er en terrororganisation?

»Jamen vores regering mener, at Hamas er en terrororganisation.«

Mener du det også?

»Så må jeg som dansker bare sige: 'Fint, jeg har tillid til vores regering'. Og det er, hvad det er. Jeg håber bare, at vores regering også siger, at det er terror, hvad der er sket mod palæstinenserne de seneste tre måneder.«

»Du kan ikke mene, at drab på 1.200 er terror – det er beklageligt, uanset hvordan man vender og drejer det – men ikke mene, at det er terror at dræbe titusinder.«

Du siger tingene lidt mellem linjerne. Jeg spørger en sidste gang for at kunne gengive din holdning så præcist som muligt: Er Hamas i dine øjne en terrororganisation?

»Jeg er en loyal dansker, som overhovedet ikke vil anfægte, hvad min regering siger. Jeg siger bare, jeg håber regeringen vil have et afbalanceret syn på den her problematik, og ikke bare sige, at den ene er terrorist, men ikke den anden. Kald tingene, hvad de er,« siger Fathi El-Abed.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen inden artiklens deadline.