»Ser min røv stor ud i de her bukser?«, »Hvorfor er jeg altid grim på billeder?«, »Ellers tak, jeg er på kur.«

Taler du grimt om din krop, så er der risiko for, at dit barn gør det samme om sin krop.

Sådan siger Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS), der i en ny kampagne i samarbejde med Anti Doping Danmark sætter fokus på unges urealistiske forestillinger om den perfekte krop.

»Vi har et enormt fokus på overvægt og udseende i Danmark, og hvis ikke vi tænker os om, så kommer det til at fylde for meget i hverdagen. Vi er et af de lande, hvor børn vejer sig mest, og det kan sætte sig som risikosymptomer på spiseforstyrrelser og generel dårlig trivsel og selvværd,« siger direktøren i LMS, Laila Walther.

Tænker du over, hvordan du taler om mad foran dine børn?

Jo ældre børn bliver, jo mere utilfredse bliver de med deres kroppe. Generelt har pigerne det dårligere med deres kroppe end drengene, viser tal fra Center for Ungdomsstudier.

For eksempel svarer bare 46 procent af pigerne i 6. klasse, at de er tilfredse med deres krop, mens 75 procent af drengene svarer ja.

Laila Walther opfordrer derfor forældrene til, at de ikke taler om såkaldte 'forbudte madvarer' eller et forkert spejlbillede i børnenes medhør. De opfanger nemlig meget let de voksnes vaner og indstillinger, mener direktøren.

Men hvad så, hvis barnet kun har lyst til pizza og pomfritter?

»Hvis det er det, der gør, at man har det godt med sine venner, så skal man ikke være skamfuld over at spise det. Nærværet omkring maden er også sundt. Så kan det være, at man skal spise gulerødder den næste dag. Det vigtigste er variationen,« siger Laila Walther.

Børnelæge med speciale i overvægt på Holbæk Sygehus Jens-Christian Holm har et noget andet syn på, hvordan vi forældre bør agere over for vores børn.

»Mange børn vil jo gerne have cola hver dag, hvis det kan lade sig gøre. Men det skal de ikke have. Det giver sukkerstimulering, som er usundt. Og de grænser skal sættes af de voksne. Jeg synes ikke, der er noget galt med at fortælle børn, hvad de skal passe på med, fordi det kan medføre overvægt, som er et kæmpe problem i vores samfund,« siger Jens-Christian Holm, der dog er enig så langt, at man ikke skal kalde sig selv for tyk foran barnet.

Anbefalinger til forældre: Børn skal lære, hvor vigtig 'benzinen' er, og hvorfor det er væsentligt for dem at få nok at spise i løbet af dagen.

Børn skal have madpakker med, der er lette at spise, og som kan tages med ud på legepladsen eller boldbanen i pausen.

Spørg barnet, hvad det gerne vil have med i skole. Mange børn og unge smider madpakken ud, fordi den er 'pinlig'. En madpakke må aldrig være 'pinlig'.

Undgå at tale om forbudte madvarer foran børn og unge. Der er ingen mad, der i sig selv er usundt eller forbudt. Det handler om mængder og kontekst. Alle næringsstoffer – også kulhydrat, sukker og fedt – er nødvendige byggesten, især når man vokser. Kilde: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Han anbefaler blandt andet, at børn ikke drikker mere end en halv liter søde drikke om ugen. Og fastfood bør man kun spise én gang om måneden.

Ifølge Laila Walther vokser de fleste børn dog fra deres overvægt.

»Hvis man sikrer, at de bevæger sig og spiser, når de har lyst. Det skal nok regulere sig. Det vigtigste er, at de ikke vælger idrætten fra,« siger hun.

Men det er »ikke rigtigt«, at hvalpefedtet aftager med tiden, siger børnelægen.

»Det er vist i gentagne studier, at overvægt i 85 procent af tilfældene er genetisk betinget. Overvægt skal forstås som en sygdom, hvor nogle gener giver bedre mulighed for at deponere fedt i kroppen. Og når man forstår det, så eksternaliserer og minimerer vi graden af skyld og skam og stigmatisering,« siger han.

Uanset hvilken tilgang til børneopdragelse man vælger, skal man være opmærksom på, hvis ens barn begynder at ændre adfærd.

»Som for eksempel hvis barnet fravælger sociale arrangementer, fordi der serveres popcorn og slik. Eller hvis barnet ikke spiser sin madpakke eller ikke vil i bad med de andre i skolen. Det kan være faresignaler,« siger Laila Walther.

Kampagnen består blandt andet af undervisningsmateriale til elever i 6. klasse, kursus af fagpersoner samt møder med forældre.