Sommeren er over os.

Solen skinner, mange danskere har ferie, og havtemperaturen er efter danske forhold rigtig god.

Det betyder også, at strandene er fulde af badelystne børn og ældre. Måske er de endda for badelystne.

I hvert fald opfordrer landets livreddere nu via en pressemeddelse fra TrygFonden Kystlivredning til, at strandgæster skal sætte sig ind i strandforholdene på den pågældende strand, de skal besøge.

Livredderflaget i blæst på stranden ved Trygs livreddertårn på Løkken Strand , tirsdag den 21. juli 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Livredderflaget i blæst på stranden ved Trygs livreddertårn på Løkken Strand , tirsdag den 21. juli 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Her påpeger de især, at man undersøger revlehuller, stærk strøm og fralandsvind på den strand, man skal besøge.

»Mange strandgæster tænker måske ikke over det, men der er rigtig mange ting, som har betydning for, hvor sikker en strand er at bade på. Stranden kan for eksempel være stejl, så der hurtigt bliver dybt, eller der kan være revlehuller, som kræver et trænet øje for at spotte i vandoverfladen,« siger René Højer, programchef i TrygFonden.

»Bader man et sted med moler, bølgebrydere eller høfder, er det også godt at sætte sig ind i, hvordan det påvirker strømforholdene i vandet, så man undgår at blive overrasket og bringe sig i farlige situationer.«

I uge 28 (den 12. juli til og med den 18. juli) gennemførte livredderne i alt 12.470 indsatser, hvoraf de otte var aktioner, hvor det vurderes, at personer var i livsfare. Derudover var 557 almindelige førstehjælpsaktioner, skriver TrygFonden i pressemeddelelsen.

(ARKIV) En livredder fra Trygfonden holder øje med stranden der er pakket med biler og badende ved Blokhus i Nordjylland , torsdag den 25. juli 2019. Mette Frederiksen ønsker at øge danskernes forbrug med en såkaldt sommerpakke. Det er dog ikke nødvendigvis nu, krudtet skal bruges, mener forbrugerøkonom. Det skriver Ritzau, mandag den 8. juni 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) En livredder fra Trygfonden holder øje med stranden der er pakket med biler og badende ved Blokhus i Nordjylland , torsdag den 25. juli 2019. Mette Frederiksen ønsker at øge danskernes forbrug med en såkaldt sommerpakke. Det er dog ikke nødvendigvis nu, krudtet skal bruges, mener forbrugerøkonom. Det skriver Ritzau, mandag den 8. juni 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

TrygFonden anbefaler, at man kigger på Respektforvand.dk, inden man tager på stranden. Især én ting er vigtigt at have på plads, inden man kører mod kysterne.

»Jeg vil klart anbefale, at man har en korrekt adresse på badestedet, man besøger. Hvis uheldet er ude, er det vigtigt, at hjælpen hurtigt kan finde ud. Alle badesteder har også et redningsnummer, der står ved livreddertårnet. Det kan man også notere i stedet for,« siger Lasse Serup Jensby, driftsleder i TrygFonden Kystlivredning til B.T.

Han anbefaler desuden, at man som familie har aftaler indbyrdes, når man tager på stranden, så man altid kan finde hinanden, hvis man ikke lige kan se hinanden med det blotte øje.

»Det gode gamle trick med at skrive et telefonnummer på børnenes arm er stadig en god idé,« tilføjer driftslederen.

Udover interne aftaler, mener han også, at det er vigtigt at gennemgå de fem baderegler, inden man tager på stranden.

De lyder således:

1. Lær at svømme.

2. Gå aldrig alene i vandet.

3. Læs vinden og vandet.

4. Lær stranden at kende.

5. Slip ikke børnene af syne.